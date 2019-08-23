كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن تنظيم بطولة دولية ودية جديدة للأندية قبل بداية الموسم الجديد.

وقال محمد فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف على لجنة التسوية وتنمية الموارد في الاتحاد لـ FilGoal.com: "الاتحاد المصري سينظم بطولة دولية جديدة قبيل بداية الموسم المقبل".

وأضاف "البطولة ستقام في الفترة من 20 إلى 6 سبتمبر المقبل، وبمشاركة 6 فرق هم (الاتحاد السكندري – الزمالك – سلا المغربي – النجم الساحلي التونسي – الحكمة اللبناني – الشانفيل اللبناني)".

وواصل "البطولة ستقام على ملاعب صالة 6 أكتوبر، وستكون برئاسة الحسيني سمير نجم نادي الزمالك السابق في كرة السلة".

ويستهدف الاتحاد المصري لكرة السلة، إقامة تلك البطولة بشكل سنوي على غرار بطولة الحريري في لبنان.

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