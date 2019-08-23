الإسماعيلي يقترب من جماهيره بلجنة تتعرف على رغباتهم

استحدث نادي الإسماعيلي لجنة جديدة للوقوف على آراء جماهير الفريق تجاه القضايا التي تخص النادي.

وكشف نادي الإسماعيلي عن تولي تامر موسى عضو مجلس الإدارة، مهمة تشكيل لجنة تستهدف التواصل مع الجماهير بشكل مباشر، والتعرف على طلباتهم والسعي نحو حلها.

وتأتي تلك الخطوة بما يصب في مصلحة كيان الإسماعيلي، ومن أجل دعم الفريق وصنع صورة مشرفة عن النادي.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة عقد اللقاءات في التجمعات الجماهيرية الكروية من أجل التواصل والتعرف على رؤى الجماهير.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهةأهلي بنغازي الليبي في دور الـ32 من بطولة كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال يوم 6 سبتمبر المقبل.

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