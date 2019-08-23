لأول مرة.. كهربا يدخل قائمة أفيش لمواجهة ريو أفي

دخل محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة ديسبورتيفو أفيش لأول مرة، لمواجهة ريو أفي.

وكشف نادي أفيش عن وصول بطاقة كهربا الدولية "المؤقتة" مساء أمس الخميس، قبل أن يدخل في قائمة فريقه لأول مرة صباح اليوم الجمعة.

ويتولى أوجوستو إيناسيو المدرب البرتغالي الأسبق لنادي الزمالك، مهمة تدريب نادي أفيش هذا الموسم.

ويستعد أفيش لمواجهة ريو أفي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي.

كهربا انقطع عن تدريبات نادي الزمالك خلال الصيف الجاري، وانتقل إلى فريق أفيش دونا عن رغبة القلعة البيضاء.

صاحب الـ25 عاما نجح في الحصول على بطاقة دولية مؤقتة للمشاركة رفقة فريقه الجديد، لحين فصل الاتحاد الدولي "فيفا" في القضية التي رفعها نادي الزمالك عليه.

كان أفيش قد فاز في في مباراة أمام ماريتيمو، وخسر الأخرى أمام بوافيشتا.

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