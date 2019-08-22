يعلم البرازيلي باولو أوتوري بوجود اسمه ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي، فهل بدأت خطوات المفاوضات معه؟

وعلم FilGoal.com بوجود اسم أوتوري ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي خلفا لـ مارتين لاسارتي.

وتوجه FilGoal.com للحديث مع أوتوري الذي كشف: "نعم، علمت بترشيحي لقيادة الأهلي".

وأردف "ولكن لم يتواصل معي أي مسؤول من الأهلي بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف "لدي رغبة قوية في القدوم لتدريب الأهلي. أعرف جيدا أنه يعد فريقا كبيرا ولكنني امتلك تاريخا كبيرا أيضا".

وواصل في حديثه مع FilGoal.com "عملت في العديد من الأندية الكبيرة حول العالم. عملت لمدة 11 عاما ونصف في البرتغال و4 أعوام ونصف في بيرو، وعامين في اليابان و6 أعوام في قطر".

وأكمل حديثه قائلا: "ولذلك أحترم الجميع لأنني مدرب محترف ودائما أعمل حول العالم".

وأتم "جاهز لخوض تجربة جديدة في مصر إذا تم الاتفاق مع الأهلي".

باولو أوتوري صاحب الـ 62 عاما يتولى في الوقت الحالي منصب المدير الرياضي في نادي سانتوس البرازيلي.

وحقق أوتوري في مسيرته التدريبية 4 ألقاب من بينهم كأس العالم للأندية.

ساو باولو البرازيلي انتصر على ليفربول بهدف مقابل لا شيء في كأس العالم للأندية عام 2005 ليرفع اللقب مع مدربه باولو أوتوري.

نسخة 2005 من كأس العالم للأندية التي شهدت تتويج باولو أوتوري، شهدت الظهور الأول لـ الأهلي في البطولة، قبل أن يخسر أمام اتحاد جدة وأمام سيدني الأسترالي.

وبعيدا عن كأس العالم للأندية، حقق باولو أوتوري لقب كأس ليبرتادوريس مرتين. مرة مع كروزيرو البرازيلي في 1996-97، ومرة مع ساو باولو موسم 2004-05.

أولى ألقاب باولو أوتوري التدريبة جاءت مع بوتافوجو البرازيلي موسم 1994-95.

آخر محطات باولو أوتوري التدريبة قبل توليه المدير الرياضي لـ سانتوي، كانت مع أتليتكو ناسيونال الكولومبي في الفترة ما بين يناير وحتى مايو من عام 2019.

وانتصر أتليتكو ناسيونال 8 مرات وتعادل 9 مرات وخسر 7 خلال قيادته للفريق في 24 مباراة.

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