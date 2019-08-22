مدرب الأهلي – باتشيكو.. الدفاعي الذي رشحه جوزيه لـ الزمالك وقال لمورينيو "أنت مختل عقليا"

هو صاحب شخصية قوية، لدرجة أنه حين تصادم مع الاستثنائي جوزيه مورينيو، لم يتردد لحظة ليصفه بأنه "مختل عقليا".. هنا نتحدث عن البرتغالي جايمي باتشيكو المرشح لتدريب الأهلي.

مصدر مسؤول في الأهلي كشف لـFilGoal.com وجود اسم باتشيكو ضمن المرشحين لتدريب الأهلي. (طالع التفاصيل)

اسم باتشيكو ليس غريبا على الإطلاق على مسامع جماهير الكرة المصرية والسبب تدريبه لـ الزمالك في السابق، ولكن قبل الحديث عن فترته مع الفارس الأبيض، لنخوض رحلة جايمي منذ البداية، التي كانت مثيرة للغاية.

ضد مورينيو

صاحب الـ 61 عاما كان ومورينيو مثل "ناقر ونقير"، ثنائي يستعرض تحت الأضواء وكل منهما يحاول استخدام أدواته لإثبات عبقريته.

صحيح أنه لم ينجح مثل مورينيو، لكنه صنع لنفسه اسما ليس بسيطا في البرتغال، وذلك من خلال تجربته مع نادي بوافيستا.

فهذا النادي غير الكبير مثل بورتو أو بنفيكا أو سبورتنج لشبونة، فاز باللقب موسم 2000-2001 بفضل مدربه المتميز جيمي باتشيكو.

بوافيستا ناد صغير، ورغم ذلك مع باتشيكو فاز باللقب، ووصل بعدها للمركز الثاني في جدول الدوري البرتغالي، ولأول مرة في تاريخ النادي يلعب في دوري أبطال أوروبا.

ثم في الموسم التالي احتل المركز الرابع في البرتغال، ولعب الفريق في كأس الاتحاد الأوروبي.. ليعتاد على المشاركات القارية تحت لواء باتشيكو.

البرتغالي كان في منتصف الأربعينيات من عمره ويعتبر نفسه مدربا شابا في طريقه ليصبح أهم مدربي بلاده، لكن يوجد حاجزا قويا اصطدم به جايمي، وهو جوزيه مورينيو.

مورينيو صنع كوكبة من اللاعبين في بورتو يقودهم ديكو ونونو مانيتش وريكاردو كارفاليو، ولا يلعب كرة هجومية متهورة، نفس حال باتشيكو.

باتشيكو خسر أمام بورتو بهدف من دون رد، هذه نتيجة صغيرة توضح كم كان التنافس قويا بين الفريقين، وبين المدربين في الحقيقة.

تكرر الأمر بعد ذلك.. دوما كان الفائز بورتو، ودائما كانت النتيجة صغيرة والفارق يشرح كم كان اللقاء مغلقا بين الطرفين.

هذا الأمر جعل الثنائي يظهر كرهه للأخر.

بعد نهاية إحدى المواجهات بين الثنائي، خرج مورينيو سريعا من الملعب دون مصافحة باتشيكو ليصرح بعد ذلك "لم أقدر على تمييز من هو مدرب بوافيستا".

باتشيكو لم يصمت ليرد بقوة بعد ذلك على مورينيو، قائلا: "لا أريد الحديث كثيرا.. مورينيو مختل عقليا ولن أشغل بالي بالرد عليه".

الأمور لم تتوقف هنا، ليعود مورينيو ويرد على باتشيكو وذلك بعدما تعاقده مع تشيلسي، قائلا: "لا مشكلة لدي مع باتشيكو، لقد تقابلت كثيرا مع أشخاص مثله يعانون من قلة الخلايا في عقولهم".

التصريحات المثيرة استمرت، ليرد باتشيكو "لست شخصا مثيرا للجدل. هو شخص فائز وهنأته أكثر من مرة بذلك، ولكنه مختل عقليا. انظروا جيدا لتصريحاته وأفعاله ولا تنسوا تصريحاته المسيئة ضدي العام الماضي. هو ناجح ومريض".

رحل باتشيكو وعاد من جديد إلى بوافيستا مرتين، قبل أن يرحل نهائيا عن الدوري البرتغالي.

باتشيكو يبدأ رحله جديدة في السعودية مع الشباب السعودي.

فترة سعودية صينية أولى

تولى باتشيكو مسؤولية قيادة الشباب في الفترة ما بين يوليو 2009 وحتى أبريل 2010.

وقاد باتشيكو فريق الشباب في 14 مباراة نجح في الانتصار 8 مرات وتعادل 3 مرات وخسر 3 مرات.

الشباب كان بطلا لكأس الملك وكاد يحافظ على لقبه لولا خروجه من نصف النهائي أمام أهلي جدة بركلات الترجيح.

خسارة كأس الملك، هزت عرش باتشيكو مع الشباب، قبل أن تأتي الضربة القاضية في بداية المشوار في دوري أبطال آسيا.

الفريق السعودي تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام سباهان أصفهان الإيراني 1-1. تعادل جعل إدارة نادي الشباب تُطيح بالمدرب من منصبه.

رحل باتشيكو إلى الصين ليتولى تدريب بكين غوان الصيني، ولم يتخل أبدا عن أسلوبه الدفاعي.

مع بكين انتصر باتشيكو بفارق هدف وحيد 13 مرة من أصل 29 انتصارا خلال 68 مباراة.

وحافظ الفريق الصيني على نظافة شباكه مع باتشيكو في 28 مباراة.

رحل باتشيكو وسط أجواء جماهيرية كبيرة ودعت المدرب.. ليبدأ بعدها رحلته مع الزمالك.

ترشيح جوزيه

الزمالك أقال حسام حسن في أكتوبر من عام 2014 ليبدأ رحلة البحث عن المدرب الجديد.

FilGoal.om علم وقتها باستطلاع بعض الوسطاء لـ مانويل جوزيه أسطورة الأهلي لمعرفة رأيه حول تدريب الزمالك.

جوزيه اعتذر حبا في جماهير الأهلي ولكنه لم يبخل بالمعلومة لمسؤولي الزمالك.

هل تعلم من هو المدرب الذي رشحه جوزيه لـ الزمالك؟ مواطنه جيمي باتشيكو.

مانويل جوزيه رشح باتشيكو لأنه "قوي الشخصية ويقدر على التعامل مع لاعبي الزمالك".

عكس التصريحات النارية، الهجومية بين مورينيو وباتشيكو، كانت التصريحات هادئة بين المدرب البرتغالي ومانويل جوزيه.

باتشيكو بعد توليه تدريب الزمالك، تحدث عن جوزيه قائلا: "أعتقد أنه إذ كان هناك مزيد من العدل والصدق لاستحق مانويل جوزية لقب الأفضل في البرتغال".

" لقد عملت معه من قبل وأعرفه جيدا، هو رائع لا يجامل أي أحد".

" هو مدرب رائع، يمتلك سيرة ذاتية كبيرة، بالتأكيد يستحق تولي مسؤولية المنتخب البرتغالي".

تصريحات باتشيكو عن أحقية جوزيه بتدريب المنتخب، جاءت بعد قرار الاتحاد البرتغالي بإقالة باولو بينتو المدير الفني للمنتخب عقب خسارة البرتغال أمام ألبانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

باتشيكو جاء لـ الزمالك مع مساعد واحد وهو أنطونيو ناتال، وعمل مع محمد صلاح بوصفه المدرب العام وقتها.

فكيف يتعاون باتشيكو مع جهازه المعاون؟

يكشف مدرب الزمالك الأسبق: " اعتدت العمل مع 3 مساعدين. طلبت من الزمالك قبل أن أتولى تدريب الفريق أن أجلب معي 3 مساعدين، وفي النهاية اتفقنا على التعاقد مع ناتال معي".

"محمد صلاح هو المدرب العام، هو من استشيره في اختيار تشكيل الفريق لخوض المباريات وله مساحة واسعة للغاية فنيا معي".

" أما ناتال، فهو مساعدي منذ 20 عاما.. يكتب تقارير عن الخصوم، ويكتب تقارير عن الفريق بعد التدريبات، يعاونني في مهامي".

"هو أيضا يملك شهادات في الأحمال البدنية، ولكن ذلك لا يجعله يتدخل في عمل معد الأحمال. المعد البدني غير مخطط الأحمال.. عمل كل واحد يكمل مهمة الأخر".

وبدأت مهمة باتشيكو مع الزمالك

73 يوما. هي مدة بقاء باتشيكو مع الزمالك، خاض خلالها 12 مباراة ونجح في الانتصار 9 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة أمام إنبي.

نسبة نجاح باتشيكو مع الزمالك تخطت الـ 80% ولكن هل تعلم كم مرة نجح في الانتصار بفارق أكبر من هدفين؟ صفر.

نعم، لم ينتصر الزمالك مع باتشيكو في أي مباراة من أصل 12 مواجهة بفارق أكبر من هدفين.

الزمالك حافظ على نظافة شباكه مع باتشيكو 7 مرات وسجل 19 هدفا.

خسارة الزمالك الوحيدة مع باتشيكو كانت أمام إنبي 2-0، ليدخل بعدها في أزمة مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

رئيس الزمالك خرج ليهاجم باتشيكو بشكل مباشر عقب المباراة بسبب طريقة اللعب الدفاعية، قائلا: "الزمالك لعب وفن وهندسة. أحببنا الزمالك بسبب طريقته الهجومية".

وأضاف " أعاتب على باتشيكو الذي لا يأخذ برأي الجهاز الفني على الإطلاق. وأنا حذرته من لقاء إنبي قبل 4 أيام".

كعادته، لم يصمت باتشيكو أمام الهجوم، ليخرج ويرد على رئيس الزمالك ولكن بهدوء.

وقال باتشيكو: " نعم حدثت بعض المشاكل، لكن كل شيء انتهى سريعا. أنا سعيد ومستمر مع الزمالك".

لكن هذا لم يحدث على الإطلاق. مسؤولو الزمالك يستيقظون في الأول من شهر يناير عام 2015 ولا يجدوا باتشيكو.

"باتشيكو هرب".

أسامة الملاح وكيل باتشيكو خرج ليكشف بعد "هروب المدرب": "باتشيكو تقدم باستقالته قبل رحيله عن الزمالك".

تصريحات لم يتفق معها هاني زادة عضو مجلس الإدارة الذي خرج ليعلن "نحن مصدومون وتفاجأنا بقرار رحيل باتشيكو".

لم تمض أيام كثيرة قبل أن يُعلن نادي الشباب السعودي تعاقده من جديد مع باتشيكو.

المدرب البرتغالي خرج بعدها ليبرر "هروبه" من الزمالك قائلا: " شعرت بعدم احترام الزمالك للمدرب لذلك رحلت".

وتابع " مرتضى منصور صاحب نفوذ قوية في مصر وكنت على علم بذلك، ولكن هذا لم يؤثر علي بالعكس كنا على توافق في بداية تعاملنا معا".

وأوضح " الذي كان غير مقبول هو التدخل في عملي كمدير فني ولذلك معاملته لي تغيرت فجأة بعد تلك الواقعة والعلاقة بيننا لم تعد مثل كما كانت وحدثت أشياء غريبة".

وبدأت رحلته الجديدة في السعودية

رحيل بسبب الـ #

النجاح الذي شعر به باتشيكو في ولايته الأولى مع الشباب، لم يتجدد أبدا في الولاية الثانية.

4 هزائم. 4 تعادلات. انتصار وحيد.

نتائج كارثية في بداية مشوار باتشيكو مع الشباب لتطلق جماهير الأخير حملة ضد المدرب.

#إقالة_باتشيكو_مطلب هاشتاج جماهيري أطلقته جماهير الشباب لتطالب إدارتها بإقالة باتشيكو.

مدرب مفلس وله تجربه سابقه معنا فاشله #اقالة_باتشيكو_مطلب — الجوكر الشبابي (@mo9009sa1) March 15, 2015

مااقول الى حسبي الله على من يعبث بتاريخ الشباب كفى 😱😭 ياخي مانت بكفو استقيل فكر التسعينات ليس مكان الان #اقالة_باتشيكو_مطلب #الشباب — jOseph (@uosef_525) March 14, 2015

#اقالة_باتشيكو_مطلب انا اشوف المدرب يحاول ترقيع نكبات الالماني ستامب نطالب بعودة خوزيه مورايس إن امكن كأس السوبر+ 6 جولات دون هزيمة بالدوري — ساكن الكهف (@aa2992aa) March 25, 2015

هاشتاج شهد تفاعلا أيضا من بعض من جماهير الزمالك التي هاجمت المدرب بسبب "هروبه".

والنتيجة كانت.. إقالة باتشيكو.

ويكأن الرحيل من السعودية = الذهاب إلى الصين.

من جديد رحل باتشيكو عن الشباب ليتجه إلى تيانجين تيدا الصيني.

مع تيانجين انتصر 6 مرات وتعادل 5 وخسر 10 مرات ليرحل في مايو من عام 2017.

والآن ينتظر باتشيكو رحلته التدريبية الجديدة.. فهل تكون مع الأهلي؟

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