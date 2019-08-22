القيعي: قُلصت ترشيحات مدرب الأهلي لـ 5 أسماء.. وحصلت على 50 ترشيحا

كشف عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي تقليص قائمة المرشحين لتدريب المارد الأحمر إلى 5 أسماء.

وقال القيعي: "تلقيت ما بين 40 لـ 50 ترشيحا من وسطاء مختلفة من أجل مدرب الأهلي".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "البعض يشعر بالحزن لأنني لا أرد عليه، أنا لن أرد على أي أحد. دوري فقط هو إرسال الترشيحات للجنة التخطيط وإذا بُلغت بالتكليف للحديث مع المدرب سأفعل ذلك".

وواصل "تم تقليص قائمة المرشحين لتدريب الأهلي لـ 5 أسماء الآن".

وأردف "في حالة ظهور اسم كبير للغاية وقتها سيدخل كمرشح سادس، ولكن غير ذلك الآن الحديث بين 5 أسماء".

ورفض القيعي ذكر أي تفاصيل خاصة بالـ 5 أسماء، مطالبا بـ"الصبر".

وأكمل حديثه قائلا: "لا تحدث أمور التفاوض في وسائل الإعلام".

وكشف مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق وجود اسم البرتغالي جايمي باتشيكو ضمن المرشحين لتدريب الفريق.

باتشيكو تحدث مع FilGoal.com ليوضح موقفه من تدريب الأهلي. (طالع التفاصيل)

اسم باتشيكو ليس الوحيد، كذلك يتواجد اسم البرازيلي باولو أوتوري.

أوتوري كشف لـFilGoal.com رغبته في تدريب الأهلي ولكن لم تحدث مفاوضات رسمية حتى الآن. (طالع التفاصيل)

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