كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي جديد عملية اختيار مدرب المارد الأحمر الجديد، مشيرا إلى "عملية الاختيار تسير بشكل جيد".

وقال أمير توفيق: "عملية اختيار مدرب الأهلي الجديد تسير بشكل جيد وسيتم الإعلان عن كل تفاصيلها خلال الأيام المقبلة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "التفاوض والاختيار يتم وفقا لمعايير وشروط طلبتها لجنة التخطيط".

وأشار "جميع الأسماء المتداولة في الإعلام هي محض اجتهادات وليس لها ارتباط شرطي بالواقع".

وأوضح "هناك دائرة مغلقة وسرية تماما هي المختصة باختيار والتفاوض مع المدرب الجديد".

وشدد "المدرب الجديد لـ الأهلي سيكون اسما جيدا وله خبرات ومميز في التعامل مع كل الملفات بما يضمن أنه سيحقق المرجة منه. مدرب على طموحات وآمال جماهير الأهلي".

الأهلي قرر إقالة مارتين لاسارتي من منصبه عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز، والآن يبحث عن مدربه الجديد.

ولكن بعيدا عن ملف المدرب الجديد، هناك العديد من الأحاديث حول احتمالية رحيل وليد أزارو وعلي معلول، فما صحة ذلك؟

يُجيب أمير توفيق: "ما يُقال بخصوص دخول أهلي جدة في مفاوضات معنا بهدف صفقة تبادلية بين علي معلول ووليد أزارو مقابل عمر السومة، ليس صحيحا على الإطلاق".

وأردف "السومة مهاجم مميز ولكن لا يوجد أي حديث حتى الآن عن مبادلته بلاعبين من الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "علي معلول مستمر مع الأهلي ولا يوجد أدنى نية أو تفكير في رحيله وهي نفس الرغبة لدى اللاعب بدون أدنى شك".

ماذا عن وليد أزارو وحقيقة رغبة النادي في الاستغناء عنه وتسويقيه؟ يشدد مدير التعاقدات في الأهلي "هذا الأمر ليس من بين خطط الأهلي حتى الآن".

وأجاب أمير توفيق على (هل انتهى سوق الانتقالات بالنسبة لـ الأهلي؟) قائلا: "حتى آخر لحظة في القيد الصيفي سيكون هناك استعدادات لتلبية وتنفيذ أي صفقة يطلبها الجهاز الفني مهما كانت درجة صعوبتها".

وأتم "إدارة التعاقدات في الأهلي ملتزمة بتوفير الدعم من أجل مواصلة الأهلي لمشوار حصد البطولات".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "أفشة" إلى جانب تجديد استعارة رمضان صبحي.

بينما رحل عن الأهلي 17 لاعبا يمكنك معرفتهم بالكامل من هنا.

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