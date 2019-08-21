رسميا - رحيل مدرب منتخب تونس

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

آلان جيريس مدرب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم الأربعاء رحيل المدرب آلان جيريس من تدريب منتخب تونس.

وحقق المنتخب التونسي المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الخسارة من نيجيريا في مباراة تحديد صاحب البرونزية.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: "تم فسخ عقد آلان جيريس بالتراضي".

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وأضاف"أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم علاقته التعاقدية مع جيريس وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي".

وتعرض نسور قرطاج لانتقادات كثيرة أثناء بطولة الأمم الأفريقية، إذ فشل الفريق في تحقيق الفوز بمرحلة المجموعات وتأهل لدور الـ16.

وواصل المنتخب التونسي طريقه بنجاح في دور الـ16 وربع النهائي قبل أن يخسر من السنغال في نصف النهائي.

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