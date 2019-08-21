رونالدو: يمكنني اللعب حتى عامي الـ 41.. نجلي صُدم عند مشاهدة مكان نشأتي

يرى كريستيانو رونالدو أنه قادرا على العطاء واستكمال مسيرته الكروية حتى عندما يتجاوز الـ40 عاما.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس البرتغال

رونالدو يبلغ من العمر 32 عاما ويلعب لنادي يوفنتوس الذي انتقل له من ريال مدريد في صيف 2018.

وقال رونالدو: "لا يزال لدي الكثير لتقديمه في كرة القدم، ويمكنني اللعب حتى عامي 40 أو 41".

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة TVI البرتغالية قال رونالدو: "عام 2018 أصعب عام في حياتي على المستوى الشخصي".

إذ تحدث رونالدو عن اتهام سيدة له باغتصابها في عام 2009 وشدد "كان الأمر مؤلما عندما يشككون في شرفك، لكن الحمد لله تم إثبات برائتي".

وأضاف "الأمر فظيعا حقا، لكن الذين يحبونني عرفوا أنني كنت بريئا".

وبالعودة للحديث عن كرة القدم أوضح رونالدو "لا احتاج لاستمرار ممارسة كرة القدم من أجل العيش من خلال الاستقرار المالي".

وتابع "انا سعيدا لوجودي في يوفنتوس، ولا يزال لدي الكثير لأقدمه في مسيرتي وعليّ الاستمتاع بهذه اللحظة".

وشدد رونالدو "يمكنني إنهاء مسيرتي العام المقبل، لكن يمكنني أيضا الاستمرار حتى 40 أو 41 عاما".

وخاض كريستيانو رونالدو 43 مباراة في الموسم الماضي مع يوفنتوس ونجح في تسجيل 28 هدفا وصنع 10 آخرين.

وبالانتقال بالحديث عن نجله جونيور قال رونالدو: "اصطحبته في جولة إلى مسقط رأسي في ماديرا".

وكشف النجم البرتغالي "تعرض جونيور للصدمة لرؤية الغرفة التي نشأت بها وقالي لي هل كنت تعيش هنا؟".

وشدد رونالدو "هذا سبب اصطحابي إليه لأنني أريد منه التركيز والعمل الجاد، ليعلم أن ما وصلت إليه لم يكن سهلا وهذا ما أحاول أن أغرسه في ابني".

وأتم رونالدو تصريحاته "الأمر لا يتوقف على وجود موهبة فقط، لكن من خلال العمل الجاد والتفاني يمكنكك تحقيق ما تريد القيام به".

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