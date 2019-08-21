رد المدير الفني التاريخي للأهلي مانويل جوزيه على ترشيحه لتدريب الأهلي بأنه "اعتزل المهنة"

مانويل جوزيه اسم مطروح دائما لتولي منصب مدرب الأهلي، قال لـFilGoal.com عن رأيه في الأمر ليرد البرتغالي: "أعلنت من قبل اعتزالي، ولا يوجد ما يجعلني أغير قراري في الوقت الحالي".

هل تحدث معك أحد من الأهلي لتولي المنصب؟ هنا رد جوزيه: "لا تعليق".

ويبحث الأهلي عن خليفة لمارتين لاسارتي، الذي رحل لاسارتي بعد الخسارة من بيراميدز 1-0 في دور الـ16 لكأس مصر، بعد أسابيع من فوزه بالدوري.

ولكنه كان قد خرج من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة كبيرة، 5-1 في مجموع المباراتين، ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دور الثمانية.

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وقاد مانويل جوزيه الأهلي في ثلاث ولايات، البداية كانت في صيف 2001 حتى مايو 2022، ثم من يناير 2004 وحتى مايو 2009.

وعاد جوزيه مرة أخرى إلى الأهلي في يناير 2011 وحتى مايو 2012.

وحقق جوزيه مع الأهلي لقب الدوري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات ولقب كأس مصر مرتين.

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