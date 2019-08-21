سبورت: ميسي قد يشارك ضد بيتيس

واصل ليونيل ميسي نجم برشلونة استعداداته للعودة للمشاركة مع فريقه بعد الإصابة التي لحقت به قبل سفر فريقه لخوض وديتي نابولي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل بداية الموسم الجاري.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن ميسي مازال يتدرب بعيدا عن المجموعة، ويخوض تدريبات فردية، وفرص مشاركته في ظهور برشلونة الأول بالدوري الإسباني خلال الموسم الجاري على كامب نو ضد ريال بيتيس محل شك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها إلى أن ميسي تعافى بشكل كبير من إصابته ما جعل احتمالية مشاركته ضد بيتيس قائمة كذلك.

وشارك ميسي صاحب الـ32 عاما يوم 5 من الشهر الجاري في أول حصة تدريبية للفريق بعد عودته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، إلا أنه تعرض للإصابة.

واضطر ميسي وقتها لمغادرة تدريبات برشلونة بصحبة الأطباء الذين شخصوا إصابته بشد عضلي من الدرجة الأولى.

ولعب برشلونة مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام مضيفه أتليتك بلباو وخسرها بهدف مقابل لا شيء.

وتعد تلك هي أول مرة يغيب ميسي فيها عن برشلونة في افتتاحية مسيرته بالدوري الإسباني منذ موسم 2009-2010 حينما غاب عن مواجهة سبورتنج خيخون والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-0.

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