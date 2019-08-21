خاص كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة ترشيحه مورينيو لتدريب الأهلي

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 12:05

كتب : إسلام مجدي

باتريس كارتيرون مدرب الأهلي

قال باتريس كارتيرون مدرب الرجاء المغربي الحالي والأهلي المصري السابق إن ترشيحه جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الأسبق لتدريب القلعة الحمراء كان محض مزحة منه لا أكثر. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح كارتيرون لـFilGoal.com: "كان الأمر محض مزحة مني فقط لم أقصد بها أي شيء".

وأضاف "ما قصدته أننا في بداية الموسم ولا يوجد الكثير من المدربين متاحين ومورينيو بلا ناد".

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وواصل "كان الأمر محض مزحة مني فقط تجاه مورينيو والأمر ليس شخصيا على الإطلاق، مزحة لأنه لا يدرب ولا يوجد أي شيء ضده أو ضد أي طرف".

الأهلي أقال مدربه مارتن لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 1-0 في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويراجع الأهلي حاليا أكثر من 30 سيرة ذاتية لمدربين أجانب بواسطة لجنة التخطيط، على أن يتم تقليص العدد إلى 5 مدربين لاختيار أحدهم لتدريب الفريق في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وتولى كارتيرون تدريب الأهلي في يونيو 2018 وأقيل من منصبه في نوفمبر من نفس العام بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا من الترجي ثم الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال، وعين مدربا للرجاء في يناير 2019 وفاز بكأس السوبر الإفريقي مع الفريق المغربي.

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