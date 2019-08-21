تقرير: اهتمام فرنسي بضم وردة

لا يزال موقف عمرو وردة غامضا مع ناديه باوك اليوناني خاصة مع اقتراب انتهاء تعاقده، لكن هناك اهتمام فرنسي بضم اللاعب.

عمرو وردة النادي : باوك سالونيكي باوك سالونيكي

وينتهي تعاقد وردة مع باوك اليوناني بنهاية الموسم المقبل، وتشير تقارير فرنسية إلى رغبة عدد من الأندية في ضم اللاعب.

ووفقا لموقع فوتبول 365 الفرنسي فنادي مونبيليه يسعى لضم وردة والأكثر اهتماما بين باقي الأندية.

وأشار تقرير الموقع وفقا لمصادره الخاصة، إلى أن هناك اهتماما كان من تولوز وأولمبيك مارسيليا.

وأوضح التقرير أن اهتمام تولوز ومارسيليا قد انقطع سريعا، بينما مونبيليه مازال مهتما بضم اللاعب.

ويسعى نادي مونبيليه لإنهاء صفقة ضم عمرو وردة مقابل مليون يورو فقط، مستغلا رغبة النادي اليوناني في رحيل اللاعب مع اقتراب نهاية تعاقده.

وكشف التقرير عن مراقبة أندية من إسبانيا والبرتغال وبلجيكا موقف اللاعب.

وخاض عمرو وردة الموسم الماضي 36 مباراة نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم.

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