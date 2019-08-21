في الكونفدرالية - أنطوي وإسلام عيسى يقودان قائمة بيراميدز أمام إيتوال دي كونغو

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 17:11

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - جون أنطوي

تطير بعثة نادي بيراميدز في ساعة مبكرة من صباح الخميس إلى مدينة برازفيل عاصمة الكونغو استعدادا لمواجهة إيتوال دي كونجو.

وعاد جون أنطوي إلى قائمة الفريق بعد غيابه عن مواجهة الأهلي في كأس مصر بسبب الإصابة.

ويلعب بيراميدز أمام إيتوال دي كونغو يوم 25 أغسطس الجاري في إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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ويترأس البعثة ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي، وضم سباستيان ديسابر 20 لاعبا للسفر إلى الكونغو.

وكانت مباراة الذهاب في مصر قد انتهت بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري

خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراوري وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوي ومحمود حمادة ودودو الجباس

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