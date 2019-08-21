ماركا توضح كيف سيكون لـ ريال مدريد الكلمة الأخيرة في انضمام نيمار.. وموقف برشلونة

مع تبقي 13 يوما على نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية، هناك حربا بين برشلونة وريال مدريد من أجل ضم نيمار نجم باريس سان جيرمان أو هكذا تصف الصحف الوضع.

صحيفة "ماركا" الإسبانية رصدت عبر صفحاتها تقريرا مفصلا أوضحت من خلاله تكتيك برشلونة وريال مدريد للتعامل مع الصفقة، وكيف يفكر كل فريق.

ينقل لكم FilGoal.com التقرير كاملا كما ورد بالصحيفة.

التكتيك العكسي

هكذا وصفته صحيفة "ماركا" وهنا ليس عن التكتيك نفسه لكن ريال مدريد وبرشلونة كل منهما يفكر في الصفقة ويتعامل معها بشكل مختلف.

برشلونة يستمر في سعيه لاستعادة لاعبه السابق، رحلات لباريس واجتماعات طويلة وعروض مستمرة جميعها لكي يظل ميسي سعيدا حسب وصف الصحيفة، أما ريال مدريد فيفعل الأمر ذلك لكن مع بول بوجبا لإرضاء مدربه زين الدين زيدان.

ريال مدريد لم يتمكن من ضم نيمار 3 مرات سابقة وعدتها الصحيفة في شكل أعوام كالتالي: 2013 و2017 و2018، ريال مدريد في تواصل مستمر مع باريس سان جيرمان لكنه يتعامل مع الأمر كما لو لم يكن يقلقهم مطلقا، خاصة مع اقتراب السوق من نهايتها فهو يرى أن لديه وقت كافي للتفكير ويتحين الفرصة للتقدم بعرض.

عروض برشلونة

برشلونة قد يكون الفريق الوحيد الذي اتخذ عدة خطوات فعليا من أجل نيمار، لكنه لم يصل أبدا لأي مرحلة متقدم أو نقطة اتفاق، تم رفض عرض الاستعارة، لكن باريس سان جيرمان لم يرفض الفكرة.

باريس سان جيرمان سيسمح برحيل نيمار على سبيل الإعارة إن وافق برشلونة على خيار إلزامي بالشراء ودفع مبلغ من المال، والنادي الإسباني فعليا قدم عرضا ثانيا بذلك الأمر حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو". (طالع التفاصيل)

وقالت الصحيفة "موافقة باريس سان جيرمان على رحيل نيمار بهذا الشكل يمنح ريال مدريد وبرشلونة الفرصة لضم اللاعب وتحقق مكسب معنوي على خصمه المباشر، ما أفضل طريقة لكي تثبت قوتك أفضل من ضم لاعب حلمت بضمه لسنوات طويلة أكثر من 6 أعوام؟ فلورنتينو بيريز يستعد للعب دور (الشرير) في هذه القصة".

ماذا عن الصفقات التبادلية؟

ريال مدريد كان يأمل في استغلال العلاقة الجيدة للغاية مع باريس سان جيرمان وهو أمر ليس موجودا مع برشلونة.

دخل النادي في مفاوضات أولية مع ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، ويعلم ريال مدريد جيدا أن النادي الفرنسي يقيم نيمار بمبلغ 250 مليون يورو، ويستعد لكي يضع لاعبين ضمن الصفقة ودفع نصف هذا المبلغ.

باريس سان جيرمان مهتم بفينيسيوس جونيور وثيبو كورتوا وكاسيميرو لكن ريال مدريد لا يرغب في خسارة أي لاعب منهم.

ما زال هناك بعض الأفكار التي يرغب ريال مدريد في استغلالها لكن لم تكشف عنها الصحيفة بعد.

برشلونة على الجانب الآخر لا يمتلك لاعبين كثيرين يمكن أن يقايضهم مقابل الحصول على خدمات نيمار.

رأي نيمار

بالنسبة لنيمار نفسه، فاللاعب أوضح مرارا وتكرارا لباريس سان جيرمان أنه يرغب في الرحيل ولن يستمر مع النادي، لكنه لم يقل أو يوضح أبدا أي نادي يفضل إن كان ريال مدريد أو برشلونة. وذلك وفقا لماركا.

وبناء عليه حتى الآن، باريس سان جيرمان في مفاوضات مع برشلونة بخصوص صفقة الإعارة وحيثياتها، أما بيريز؟ فهو يدرس الموقف بهدوء ويرى مميزات وعيوب ضم نيمار.

واختتمت الصحيفة تقريرها :"يبدو أنه وللمرة الأولى في هذه القصة، فلورنتينو بيريز وريال مدريد سيكون لهما الكلمة الأخيرة في صفقة نيمار".

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