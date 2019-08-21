موندو ديبورتيفو: برشلونة يعود لـ نيمار بعرض جديد

يبدو أن قصة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة ستستمر حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

فبعد أن قرر النادي الفرنسي رفض عرض برشلونة باستعارة اللاعب لمدة عام بجانب مبلغ من المال، عاد النادي الكتالوني بعرض جديد لسان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة قدم عرضا جديدا باستعارة النجم البرازيلي لمدة عامين مع خيار إلزامي بالشراء في نهاية المدة خلال صيف 2021 بمبلغ يصل إلى 164 مليون يورو.

لم يرد باريس سان جيرمان بعد على النادي الإسباني، لكن تقارير فرنسية قالت في وقت سابق إن النادي منفتح على فكرة بيع نيمار خلال السوق الجارية، لكن في حالة وصول عرض مناسب يرتقي لطموحاته في الحصول على مبلغ 222 مليون يورو مقابل خدمات النجم البرازيلي صاحب الـ27 عاما.

موندو ديبورتيفو قالت في وقت سابق إن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي كجزء من صفقة نيمار بجانب المبلغ المالي، في حين أن تقارير صحفية أخرى قالت إن برشلونة يرفض كليا التخلي عن خدمات صاحب الـ22 عاما. (طالع التفاصيل)

برشلونة قدم عرضا في وقت سابق باستعارة اللاعب لمدة موسم مع شرائه بـ160 مليون يورو وهو ما رفضه سان جيرمان، ليعود النادي الكتالوني بمضاعفة عدد سنين الإعارة مع دفع راتب اللاعب وزيادة المبلغ إلى 164 مليون يورو، ومن المتوقع حسبما أشار بعض الصحفيين الفرنسيين رفضه أيضا مثل العرض الذي سبقه.

نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 من برشلونة بمبلغ 222 مليون يورو ما يجعله اللاعب الأغلى في التاريخ.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى دخول يوفنتوس على خط مفاوضات ضم النجم البرازيلي. (طالع التفاصيل)

تمتد سوق الانتقالات الجارية حتى 2 سبتمبر، والصراع مازال مستمرا حول مستقبل نيمار.

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