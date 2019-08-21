كرة طائرة - منتخب الناشئين يفتتح بطولة العالم بفوز مثير على ألمانيا بطل أوروبا

افتتح المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة مبارياته في بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس بالفوز على ألمانيا.

وتقام بطولة العالم للناشئين في تونس بالفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبا مقسمين على أربع مجموعات.

وخطف منتخب الناشئين المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتحصد مصر نقطتين في ترتيب المجموعة.

وتقدم المنتخب الألماني بالفوز بالشوط الأول 17-25، قبل أن يعادل الفراعنة النتيجة بالفوز 27-25.

ونجح منتخب الناشئين في التقدم بعد الفوز بالشوط الثالث 25-17، لكن صحوة الماكينات الألمانية عادلت النتيجة بالفوز في الشوط الرابع 25-13 ليلجأ الفريقان للشوط الفاصل.

وحسم منتخب مصر المباراة في النهاية بنتيجة 17-15 ليخطف نقطتين من المباراة وتحصد ألمانيا نقطة واحدة بعد إثارة كبيرة إذ تقدمت الماكينات الألمانية أكثر من مرة.

*الفوز بنتيجة 3-1 أو 3-0 يحصل الفائز على 3 نقاط، الفوز 3-2 يحصل الفائز على نقطتين والخاسر نقطة*

ويقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.

ويذكر أن منتخب ألمانيا يشارك كونه بطل أمم أوروبا للناشئين التي أقيمت في 2018 على حساب التشيك.

وسجل ثنائي المنتخب مروان النجار وعبد الرحمن الحسيني 19 نقطة لكل منهما، أكثر من أي لاعب آخر، ويلعب الثنائي في النادي الأهلي.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعة إلى ثمن النهائي بينما يتم إقصاء صاحب المركز السادس.

ويقع منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين خلف منتخب الأرجنتين صاحب 3 نقاط الفائز على المكسيك 3-1.

ويلعب منتخب مصر للناشئين الجولة الثانية أمام الأرجنتين ظهر غدا الخميس، ويختتم مباريات دور المجموعات يوم السبت امام المكسيك.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

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