يد - منتخب مصر يفتتح دورة الألعاب الإفريقية بفوز كاسح على غينيا

افتتح منتخب مصر لكرة اليد مبارياته في دورة الألعاب الإفريقية 2019 بفوز كاسح على غينيا بنتيجة 42-22 يوم الأربعاء.

قائمة منتخب مصر المشاركة فى البطولة خليط من المنتخب الأول والشباب والناشئين.

وتقام دورة الألعاب الإفريقية في المغرب في الفترة من 19 أغسطس حتى 31 من الشهر نفسه.

قبل أيام، كتب ناشئو مصر التاريخ، وحققوا لقب كأس العالم للناشئين تحت 19 عاما، على حساب ألمانيا.

ويعد هذا الإنجاز هو الأكبر في تاريخ كرة اليد المصرية منذ تتويج منتخب الشباب بكأس العالم عام 1993.

واستمرارا لنجاحات اليد المصرية بعد احتلال المنتخب الأول للمركز الثامن في بطولة العالم للرجال هذا العام، واحتلال منتخب الشباب للمركز الثالث في كأس العالم قبل أيام، وقبيل استضافة مصر لنهائيات كأس العالم للرجال في عام 2021.

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