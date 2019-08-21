القيعي: الجنايني رئيسا لاتحاد الكرة؟ كان يستفز جماهير الأهلي قبل أيام

علق عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي على تعيين عمرو الجنايني رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم لحين إجراء الانتخابات في الصيف المقبل، وجاء عمرو الجنايني على رأس هذه اللجنة. (طالع التفاصيل)

وقال القيعي لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة النيل للرياضة: "منذ أيام فقط كان عمرو الجنايني يحاول استفزاز جماهير الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "الجنايني صديق لي ونحن على تواصل دائما والاتصالات بيننا مستمرة".

وتابع "ولكن عندما يتولى الجنايني مسؤولية كبيرة مثل رئاسة اتحاد الكرة سيترك انتمائه جانبا ويعمل بكل جدية ليكمل مهمته بنجاح".

وأتم تصريحاته "الجنايني أيضا يمتلك خبرة إدارية كبيرة ونريد منه أن يخرج الكرة المصرية من الأزمات التي تمر بها في الفترة الماضية".

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