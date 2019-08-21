أمير عزمي: 4 أسباب أدت لخسارة الدوري.. رحيل كهربا وكاسونجو وإصابة ساسي

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 - 00:49

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي - الزمالك

قال أمير عزمي مجاهد المدرب السابق للزمالك إن هناك أربعة أسباب أدت لعدم تتويج ناديه بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وتحدث أمير عزمي لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "كنا نسير بشكل جيد لكن إصابة فرجاني ساسي كانت قوية لنا فهو أحد أهم مفاتيح لعب الفريق".

وواصل "أيضا رحيل كابونجو كاسونجو من العوامل المؤثرة نعم خالد بوطيب مهاجم جيد ولكن الأول أفضل لأنه على دراية بالدوري وكان متصدر لقائمة الهدافين وأعلى نسبة تهديف للزمالك كانت في وجوده".

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وأضاف "قلت لجروس إن كاسونجو لا يجب أن يرحل وهو دعمني في ذلك".

وتابع "ثالثا رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" وسوء حظ مصطفى فتحي بإصابته كانا من ضمن الأسباب".

وأتم أمير عزمي حديثه قائلا: ""لن أبخس الأهلي حقه في الاستفاقة في النهاية ولكن أؤكد أن الإقصاء الإفريقي أراحهم بعض الشيء".

وأتم "أما الزمالك كثرة الارتباطات وعدم انتظام المواعيد كانوا يشكلون أزمة كبيرة لنا وجروس كان يعرف ذلك".

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