القيعي: كنت أحاول نسيان هزيمة صن داونز لـ لاسارتي إلى أن هاجم الإدارة في المؤتمر الصحفي

كشف عدلي القيعي مستشار التسويق في الأهلي أنه كان يتغاضى عن الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا بخماسية للمدرب السابق مارتين لاسارتي.

وقال القيعي في برنامج مساء الأنوار عبر قناة النيل للرياضة: "كنت دائما أحاول أن أنسى للمدرب لاسارتي الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز إلى أن خرج ليهاجم إدارة الأهلي وفريقه بعد مباراة بيراميدز".

وأضاف "لاسارتي يقول أن جملة المستحيل ليس أهلاوي تغضبه، هل من الطبيعي أن يغضب مدرب من طموح وإصرار جماهير فريقه التي لا تريد أن تخسر أبدا".

وأكمل "هجومي على لاسارتي لأسباب شخصية وليست فنية، فأنا أول مرة أرى مدرب يخرج ليهاجم إدارة ناديه وفريقه".

ووصل "لاسارتي تحدث عن الأموال والصفقات والجميع يعلم أن الأهلي لم ينفق طوال تاريخه مثلما أنفق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وأفصح أيضا "بالتأكيد كان له رأيا في الصفقات التي أبرمها الأهلي أثناء وجوده في النادي وليس كما قال أنه لم يستشيره أحد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد".

وأتم تصريحاته "كل يوم أتلقى أكثر من 15 سيرة ذاتية لمدربين أجانب وأعرضهم على لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي، ولذلك أطالب الجماهير التي ترسل لي أسماء مدربين أن يتوقفوا عن ذلك وأعتذر لهم لأن الأمر بالكامل في يد الإدارة وليس في يدي".

وكان الأهلي أعلن إقالة الأوروجواياني مارتين لاسارتي قبل أيام من تدريب الفريق بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن المعايير والمواصفات التي وضعها الأهلي لاختيار المدرب الجديد للفريق. (طالع التفاصيل)

وتدرس اللجنة حاليا أكثر من 30 سيرة ذاتية لمدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم.

على أن يتم تقليص العدد إلى 5 مدربين لاختيار أحدهم لتدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

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