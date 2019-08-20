كما انفرد في الجول - فيفا يعلن أسماء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة الجنايني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وذكر الموقع الرسمي لـ "فيفا" أن القرار جاء في أعقاب زيارة بعثة الاتحاد الدولي للقاهرة بعد استقالة أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الجماعية.

وأشار بيان فيفا إلى أن اللجنة الخماسية ستدير شؤون اتحاد الكرة بموعد أقصاه 31 يوليو 2020 أو بمجرد إنجاز جميع مهامها، قبل إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.

وجاءت الأسماء الخمسة في اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم كالآتي:

1- عمرو الجنايني.. عضو مجلس إدارة الزمالك السابق. ( رئيس اللجنة )

2- جمال محمد علي.. العضو السابق للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين. ( نائب رئيس اللجنة )

3- محمد فضل.. نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لبطولة الأمم الإفريقية 2019. ( عضو اللجنة )

4- أحمد عبد الله.. نجم الزمالك الأسبق ومدير لجنة الملاعب في كأس أمم إفريقيا مصر 2019. ( عضو اللجنة )

5- سحر عبد الحق.. رئيس نادي النصر السابقة والعنصر النسائي في اتحاد الكرة. ( عضو اللجنة )

وستكون مهام اللجنة كالتالي:

- إدارة الشؤون اليومية لاتحاد الكرة.

- مراجعة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وضمان امتثاله للوائح الاتحاد الدولي وقوانينه.

- مراجعة موقف جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتأكد من توافقهم مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.

- تنظيم وإجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

- وأخيرا، العمل كلجنة انتخابية لتنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة وفقا للوائح الاتحاد.

وبالتالي، لا يحق لأي من أعضاء اللجنة الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.

كان FilGoal.com انفرد بالأسماء المرشحة لعضوية اللجنة الخماسية، بعدما اجتمعت بهم لجنة الاتحاد الدولي. ( اقرأ التفاصيل )

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم من فيفا إرسال لجنة لدراسة الموقف القانوني لاتحاد الكرة بعد استقالة جميع أعضاء الجبلاية عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

وفي مقر الاتحاد الإفريقي اجتمعت لجنة الاتحاد الدولي مع الأسماء المرشحة للانضمام للجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري لحين إجراء الانتخابات.

وأنهت اللجنة مهام عملها وجلساتها مع الأسماء المرشحة لمعرفة سابق خبراتهم في مجال إدارة كرة القدم.

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