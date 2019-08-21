رئيس لجنة الحكام يرد على انتقاده بسبب العمل في قناة الأهلي.. وحقيقة إيقاف جهاد جريشة

رد سمير محمود عثمان الرئيس الجديد للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم على الانتقادات الموجهة له بسبب عمله سابقا كمحلل في قناة الأهلي.

وقال محمود عثمان لقناة "mbc مصر": "العمل في قناة الأهلي لا يسبب عبئا علي، ليس لدي برنامج ولكنني كنت أقوم بالتحليل، ولا أحلل على أهواء القناة وهذا شيء جمهور الزمالك يعرفه قبل جمهور الأهلي".

واستدرك "لا يمكن أن يتفق عليك كل الناس، وأتحمل كل ما يُقال عني وأسعى للنجاح".

وواصل "شرفت بتكليفي برئاسة لجنة الحكام وسأكمل على العمل الذي تم قبلي ولدي 3 أهداف الأول هو العدالة بين الحكام لأطلب منهم العدالة في المباريات، والثاني أن يكون الحكام على مستوى المباريات الكبيرة، والثالث والأهم هو تصعيد حكمين أو 3 حكام للدوري الممتاز نراهم بعد 4 أو 5 سنين في القائمة الدولية".

وأوضح "نخوض الموسم الجديد من الدوري بـ35 حكما، بواقع 25 حكما سنعلن عن أسمائهم في بداية الموسم و10 حكام سيتم تأهيلهم من الدرجة الأولى".

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن الموسم المقبل من الدوري قد يشهد الاستعانة بحكام أجانب بناء على طلب الأندية، ولكن ليس بنفس عدد حكام الموسم الماضي.

وعن ذلك، قال: "نريد إنجاح المسابقة بحكام مصريين، في الموسم السابق استعنا بـ34 طاقما تحكيميا في الموسم الماضي وهذا لن يتكرر الموسم المقبل".

وأضاف "عندما أكون جاهزا لإدارة كل المباريات بحكام مصريين وأن تكون الأندية متقبلة هذا سنتوقف عن استقدام الحكام الأجانب".

وعن استخدام تقنية حكم الفيديو، قال: "تحتاج تكلفة مادية عالية جدا وحكام مدربين عليها، وهذه عملية ليست سهلة وتتطلب رخصة من الاتحاد الدولي أولا ولذلك سنعمل عليها بداية من الموسم من أجل تطبيقها في الموسم بعد المقبل".

وتابع "لابد من الاستعانة بالحكم الخامس حتى يتم تطبيق تقنية الـVAR".

ونفى رئيس لجنة الحكام إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر.

وشرح "لم يتم إيقاف جهاد جريشة".

وأتم "لم أقل إنني سأقوم بإيقاف جهاد جريشة، وهذا القرار لم يصدر".

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