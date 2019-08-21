دونجا: لم يصعد أي مشجع لغرف لاعبي المنتخب ولكن المشكلة كانت عند صلاح فقط

اعترف نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز ومنتخب مصر بأن محمد صلاح نجم ليفربول عانى قليلا من الحضور الجماهير في فندق الفراعنة خلال المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ولكن دون حدوث مضايقات أمام غرف اللاعبين.

نبيل دونجا النادي : بيراميدز محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال دونجا لقناة "mbc مصر": "الموضوع كان صعبا على صلاح فقط، حيث كان يحضر جمهور للمعسكر من أجل التصوير مع صلاح".

واستدرك "لكنني كنت أرى ذلك أمرا طبيعيا لأن صلاح نجم كبير ويحضر له جمهور (من أخر الدنيا) لالتقاط الصور معه".

وواصل "لا أرى في ذلك أزمة لأننا كنا منعزلين عن الناس ولم نواجه مشاكل، لكن المشكلة كانت عند صلاح فقط لأن أي شخص كان يعرف أن هذا مقر إقامة منتخب مصر كان يدخل لرؤية صلاح".

وواصل "بالتأكيد تواجد الكثيرون في فندقنا، ولكن ليس لدرجة 200 شخص ولم يسببوا الكثير من الإزعاج لنا، ربما سبب ذلك إزعاجا لصلاح ولكن كان من النادر جدا جدا جدا أن يصعد أي شخص لغرف اللاعبين".

كما استبعد دونجا تأثر اللاعبين سلبا بسبب ضغط وجود 80 ألف مشجع في مباريات منتخب مصر.

وأوضح "اللاعبون الذين كانوا يشاركون بشكل أساسي لعبوا أمام 80 ألف مشجع وربما أكثر من قبل مع فرقهم".

كان صلاح تحدث في حواره لشبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أسباب إخفاق منتخب مصر خلال المشاركة في كأس الأمم، وقال: "عندما كنا في الفندق كان الجمهور يتواجد حولنا بكل سهولة، حين كنت أخرج من غرفتي أجد نحو 200 شخص يلتفون حولي لأجد أعضاء اتحاد الكرة يقولون لي لماذا تتذمر من ذلك".

وتابع "كان هناك ضغط كبير على اللاعبين، كل مباراة حضرها 80 ألف متفرج في الملعب". ( اقرأ تصريحاته كاملة )

ورد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق على تصريحات صلاح، وقال: "المعسكر الخاص ببطولة إفريقيا كان في أتم انضباط والتزام". ( اقرأ رد شوبير )

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