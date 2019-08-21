القيعي غاضبا: الحكام المصريين ليسوا بخير والأخطاء أحيانا تكون متعمدة

انفجر عدلي القيعي مستشار التسويق في النادي الأهلي غضبا بسبب ما وصفه بالظلم التحكيمي المتكرر الذي وقع على فريقه.

وأصدر الأهلي بيانا مخاطبا خلاله اتحاد الكرة للتأكيد على رفضه للأخطاء التحكيمية. (طالع التفاصيل)

وقال القيعي في برنامج مساء الأنوار عبر قناة النيل للرياضة: "في الطبيعي أن يحدث الخطأ مرة واحدة نعتبره غلطة من الحكم، وإذا تكرر مرة ثانية نفترض أنه حظ سيء لنا".

وتعجب قائلا "ولكن إذا تكرر نفس الخطأ بنفس الطريقة مرة ثالثة أمامنا وقتها بسبب الغضب سنقول أنه تربص بفريقنا وليس غير ذلك".

وأكمل "مع كل خطأ للحكام المصريين يقولون يجب دعم والحكام في مصر بخير، وأنا أؤكد أنهم ليسوا بخير لأنهم إذا كانوا كذلك لن تظهر أزمات تحكيمية كبيرة طوال الموسم".

وشدد "الأمر تكرر أكثر من مرة معنا لذلك نريد من اتحاد الكرة ولجنة الحكام أن تجد حلولا لمثل هذه الأزمات المتكررة".

وأضاف "يجب أن تعطي الحكم حقه بالكامل ويحصل على راتب مالي كبير ويتم توفير كل المساعدة له من أدوات وملابس وغيرها، وبعد ذلك عندما يخطئ وقتها تستطيع حسابه بشكل جيد ومعاقبته".

وضرب مثالا بالاتحاد الإفريقي قائلا "الكاف عاقب الكثير من الحكام وشطب آخرين، والحكم مثلما هو بشر ويخطئ بلا عمد، أيضا هو بشر وقد يخطئ ويكون متعمدا".

وعن تطبيق تقنية التحكيم بالفيديو الـVAR قال القيعي: "إذا كانت التكاليف المالية لتطبيق التحكيم بالفيديو تتحملها الأندية فنحن موافقون على ذلك، أما إذا كان الاتحاد المصري هو من يجب أن يتحمل هذه التكاليف فلا يوجد من هو أغنى من الاتحاد المصري".

وواصل "العوائد المالية السنوية للاتحاد المصري كبيرة جدا ويستطيع من خلالها استخدام الـVAR في مباريات الدوري، ويجب أن تصرف هذه الأموال على كرة القدم وليس على أشياء أخرى".

وأتم تصريحاته "بشكل شخصي لا أريد تطبيق التحكيم بالفيديو لأنه سيزيد من الأزمات وإذا وقع خطأ بسببه واحد لن يتقبله أحد".

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