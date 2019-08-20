رسميا - المقاولون يضم عبد الله ياسين لاعب سان جيرمان

أعلن نادي المقاولون العرب التعاقد رسميا مع عبد الله ياسين صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لـ3 مواسم مقبلة.

وقضى عبد الله ياسين رحلة احتراف لعدة سنوات في الملاعب الأوروبية بدأها مع سان جيرمان في عام 2011 ثم تنقل بين عدة أندية مثل بولونيا الإيطالي وتراباني وأزيرو في إيطاليا أيضا.

قبل أن يعود مرة أخرى إلى فرنسا عبر نادي لوريان، ثم ينضم مرة أخرى لصفوف سان جيرمان.

ليرحل اللاعب المصري عن النادي الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفرنسية لمعسكر المقاولون العرب الأوروبي في كرواتيا استعدادا للدوري المصري الموسم الجديد.

وانضم عبد الله ياسين قبل سنوات لمعسكرات منتخب مصر للشباب أكثر من مرة لكنه لم يشارك في أي بطولة مع الفراعنة.

وفي ذات الصدد نجح المقاولون أيضا في التعاقد مع إبراهيم عادل مدافع سموحة لمدة 3 مواسم.

وكان المقاولون تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية مع كل من محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق.

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