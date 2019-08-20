مدرب الأهلي - لجنة التخطيط تدرس أكثر من 30 سيرة ذاتية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 19:14

كتب : حسام نور الدين

اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي - محمود الخطيب - طه إسماعيل - خالد بيبو - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

واصلت لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل جلساتها ظهر اليوم لبحث اختيار المدير الفني الجديد للفريق.

وتدرس اللجنة حاليا أكثر من 30 سيرة ذاتية لمدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم.

على أن يتم تقليص العدد إلى 5 مدربين لاختيار أحدهم لتدريب الأهلي في الفترة المقبلة.

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ويستمر انعقاد لجنة التخطيط لدراسة جميع السير الذاتية لحين الاستقرار على 5 أسماء يتم عرضهم على محمود الخطيب رئيس الأهلي للبدء في التفاوض معهم.

وكان الأهلي أعلن إقالة الأوروجواياني مارتين لاسارتي قبل أيام من تدريب الفريق بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن المعايير والمواصفات التي وضعها الأهلي لاختيار المدرب الجديد للفريق. (طالع التفاصيل)

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