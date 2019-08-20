مران الزمالك – الظهور الأول لميتشو.. واستمرار طاهر لحين قدوم الـ3 مساعدين

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 21:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

مؤتمر تقديم ميتشو في الزمالك

خاض الزمالك مرانه يوم الثلاثاء للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" عقب التعاقد معه رسميا.

ويستعد الزمالك للقاء ديكاداها الصومالي السبت المقبل في ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز عليه ذهابا بسباعية دون رد.

وطلب ميتشو من اللاعبين ضرورة بذل الجهد والالتزام وشرح لهم طريقة لعبه والأشياء التي ينوي تطبيقها مع مرور الوقت.

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وشهد المران استمرار أيمن طاهر مدرب حراس المرمى لحين قدوم مدرب الحراس الجديد.

وكان ميتشو طلب من إدارة الزمالك اصطحاب 3 مساعدين له بواقع مدرب عام ومخطط للأحمال ومدرب للحراس.

وخضع طارق حامد لبرنامج تأهيلي خاص على هامش المران فيما تدرب محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الجيمانزيوم.

وخضع ثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي لتدريبات ركز خلالها طاهر على رد الفعل السريعىة والمرونة.

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