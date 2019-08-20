كشف عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إدلائه اليوم الثلاثاء بأقواله في قضية اتهام أحمد أحمد رئيس "الكاف" بالفساد.

وقال عمرو فهمي لـFilGoal.com: "تم استدعائي للشهادة في قضية أحمد أحمد في باريس بعد مخاطبتي بمعرفة المواعيد التي تناسبني".

وواصل "بناء عليه توجهت بمعرفتي إلى إدارة بوليس نونتار المختصة بقضايا الرشوة والتهرب الضريبي وأدليت بأقوالي في قضية أحمد أحمد وشركة تاكتكل ستيل".

وأتم عمرو فهمي حديثه المقتضب "غادرت الإدارة فور إدلائي بأقوالي في القضية".

ماذا حدث في السابق؟

قالت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" إن عمرو فهمي اتهم أحمد أحمد بأنه أمره بدفع 20 ألف دولار لحسابات خاصة برؤساء اتحادي كاب فيردي وتنزانيا، الأمر المخالف للقواعد حيث يجب إرسال الأموال مسببة إلى حسابات الاتحادات الأهلية.

وكذلك، اتهم فهمي رئيس الكاف بحسب المستند الذي حصلت رويترز على نسخة منه بتغريم الكاف 830 ألف دولار بالتعاقد مع شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية كوكيل مزود للكاف بالأدوات الرياضية، رغم وجود عروض بتكلفة أقل على كاف كانت من شركة بوما.

ورد أحمد أحمد في حوار سابق مطول لـFilGoal.com على تلك المزاعم وقال: "من ضمن تلك الأمور هي حقيقة منحنا 100 ألف دولار لكل اتحاد. الاتحاد الليبيري يجب أن يحصل على 100 ألف دولار من الكاف، ولكن تم تحويل 200 ألف دولار لهم في بنك ببولندا وحاليا نحقق في ذلك الأمر".

وواصل "شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا رفعت قضية على عمرو فهمي لأنه شوه صورة الشركة في تقرير رويترز. الاتفاق مع شركة تاكتيكال ستيل تم بتوقيع عمرو وغير معروف مصيره، نحقق في ذلك الأمر حاليا". (طالع التفاصيل)

وفي شهر يونيو الماضي تحفظت الشرطة الفرنسية على رئيس الكاف في أحد الفنادق للاستماع لأقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية قبل الإفراج عنه.

وقال عمرو فهمي في حوار مطول في وقت سابق مع FilGoal.com إن شكواه ضد أحمد أحمد مازالت محل نظر في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كما تحدث عن بعض أسباب رحيله من منصبه. (طالع التفاصيل)

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