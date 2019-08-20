بالصور – الأهلي يكرم لاسارتي.. ورسالة أخيرة من المدرب

كرم الأهلي مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للفريق اليوم الثلاثاء على هامش مران الفريق وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16.

وقال لاسارتي للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا متراطبين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".

أما سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي فقال للاسارتي ومعاونيه: "ربما تكون علاقة العمل انتهت لكن سيظل لكم أشقاء وأصدقاء في مصر".

وأكد عبد الحفيظ أن تكريم لاسارتي هو تقليد اعتاد عليه الأهلي ما يعكس قيمة وقدر النادي في تعاونه مع كل من مثله.

ووجه حسام عاشور قائد الأهلي الشكر للاسارتي ومعاونيه على تحملهم مسؤولية الفريق خلال الفترة السابقة وجهدهم الكبيير المبذول متمنيا لهم التوفيق.

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