عمرو الجنايني: الانتماء الزمالك؟ أعد بتطبيق العدل على كل الأندية

تعهد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم بتطبيق العدل ومنح كل الأندية حقها والالتزام بالقوانين واللوائح في كافة الأمور.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم لحين إجراء الانتخابات في الصيف المقبل، وجاء عمرو الجنايني على رأس هذه اللجنة. (طالع التفاصيل)

وقال الجنايني لقناة النيل للرياضة: "تكليف الفيفا للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري جاء على رأسه ضرورة تغيير لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2011".

وأضاف "أيضا نريد تطبيق تقنية التحكيم بالفيديو في الدوري المصري، نعرف تماما أنها عالية التكلفة ولكن سنسعى لإدخالها في المباريات وإيجاد شركة راعية تتحمل تكاليف تطبيقها".

وردا على كيف سيدير الاتحاد وانتمائه للزمالك قال الجنايني "أعد بتطبيق العدل لكل الأندية سواء الأهلي أو الزمالك أو أي ناد آخر".

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك السابق "لم أعتد على الفشل في عملي طوال 33 عاما، لذلك أريد النجاح في اتحاد الكرة والنجاح سيأتي بالإدارة الجيدة للاتحاد وتطبيق القانون واللوائح على الجميع".

وتابع "ملف اختيار مدرب منتخب مصر أيضا من أهم أولويات اللجنة المؤقتة ونريد اختيار مدرب مميز يكون قادرا على قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "نعمل على أن تعود الكرة المصرية للحالة المفترض أن تكون عليها في الوقت الحالي".

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