إيهاب أمين بعد انضمامه للأهلي: حلمت بارتداء القميص الأحمر ووعد لجماهير الفريق

قال إيهاب أمين لاعب السلة الجديد بالنادي الأهلي إنه فضل الانضمام للقلعة الحمراء رغم تواجد عروض من الزمالك والاتحاد السكندري وذلك لأنه مشجع للنادي منذ طفولته، ومشددا على أنه كان يحلم بتمثيله.

وصرح إيهاب أمين للموقع الرسمي للنادي قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لإتمام إجراءات انضمامي لصفوف الأهلي، وأشعر بفخر شديد لارتداء قميص الفريق خلال المواسم القادمة".

وأضاف "تلقيت عدة عروض من الزمالك والاتحاد فور عودتي من المشاركة في دوري الجامعات بالخارج، لكنني وافقت على اللعب للأهلي فور تلقي العرض، وتمسكت بإتمام هذه الصفقة رغم الضغوط التي شهدتها الساعات الأخيرة قبل موافقة إدارة سبورتنج بشكل رسمي على انضمامي للأهلي، وأشكر مسؤولي النادي تمسكهم بإتمام التعاقد معي".

انتقل إيهاب أمين لاعب نادي سبورتنج لكرة السلة إلى النادي الأهلي في صفقة تكلفت مليوني و750 ألف جنيه -أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية- ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي فقط.

وبعد ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض سبورتنج لعرض أكبر من الزمالك وتفضيل العرض الأهلاوي الأقل، تواصل FilGoal.com مع النادي السكندري لمعرفة الحقيقة وهل تدخل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ورئيس اللجنة الرياضية في النادي بالفعل لتحويل الصفقة إلى الأهلي؟ (طالع التفاصيل من هنا)

سبورتنج أصدر بيانا قال فيه إن قرار انضمام اللاعب للأهلي تم بناء على قرار منفرد من رئيس مجلس إدارة النادي، مشيرا إلى أنه انضم إلى النادي صاحب المقابل المادي الأعلى وبما يتوافق مع رغبة اللاعب وإتمام عملية الانتقال وفقا للإجراءات الواجبة. (طالع التفاصيل)

وتحدث أمين عن تشجيعه للأهلي قائلا: "أنا أشجع الأهلي منذ طفولتي وجميع أفراد عائلتي كذلك، وهو ما جعلني أحلم باللعب له، وحلمت باللعب بجانب طارق الغنام لاعب الفريق السابق والمدير الإداري الحالي لأنه أسطورة لا تتكرر كثيرا".

وأردف "لقطة هدف محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق في مرمى الصفاقسي التونسي بنهائي دوري الأبطال من أفضل لحظات حياتي، لذا سأقاتل خلال الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير بالفوز بالبطولات، والمنافسة على كافة الألقاب في الموسم الجديد".

واسترسل "أشكر مسؤولي الأهلي تمسكهم بالتعاقد معي وتخطي كافة العقبات التي شهدتها المفاوضات، وآمل في رد الجميل للنادي من خلال تقديم أفضل ما يمكن للمساهمة في تتويج الفريق بالبطولات".

وأكمل "المنافسة في الفريق صعبة لوجود عناصر كبيرة من أصحاب الخبرات والشباب والصفقات الجديدة، وهي توليفة قادرة على الوفاء بتطلعات الجهاز الفني بقيادة أشرف توفيق، ولمست منذ المران الأول مدى جدية الجميع في بذل أقصى ما لديهم للفوز بالبطولات خلال الفترة المقبلة".

وتابع "معظم الفرق قامت بتعاقدات متميزة وهو ما يبشر بموسم قوي للغاية، كلاعب محترف أقدر حجم الضغوط التي سيتعرض لها الجهاز الفني واللاعبين جيدا، وأعرف أن الأهلي لا يعرف سوى المركز الأول، وروح القميص الأحمر ستكون سلاحنا في السعي بقوة نحو التتويج بالألقاب".

وأتم "أوجه الشكر لجماهير الأهلي على دعمها لي والترحيب بي بشكل مميز، وسأقدم كل ما لدي لتحقيق طموحاتها في الفوز بالبطولات، وأتمنى الاستمرار في دعم الفريق لتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة".

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