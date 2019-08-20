القيعي: ألوم على لاسارتي في شيء واحد.. ما فعله لا يحدث مع الأهلي

انتقد عدلي القيعي مستشار التعاقدات في الأهلي ما حدث من المدير الفني السابق لناديه مارتين لاسارتي عقب الهزيمة من بيراميدز في كأس مصر قبل إقالته.

وقال القيعي لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر قناة الأهلي التليفزيونية متسائلا: "يجب الأول أن نسأل هل نقيم لاسارتي على نتائج أم أهداف أم تطوير؟ أنا لا أحب كثرة تبديل المدربين وخاصة مع بداية الموسم".

وأوضح "ما حسم الأمر بالنسبة لي في قضية لاسارتي هو ما رأيته منه في المؤتمر الصحفي لقد فاجئني ما قاله فالناحية الشخصية من المفترض أن تسبق الناحية الفنية والأدبية".

وواصل "رأيت مدربا منهارا في المؤتمر الصحفي سعيد بلقب الدوري لا يعرف إننا في الأهلي نغلق صفحة الفوز في اليوم الثاني ونبدأ الاستعداد للبطولة الجديدة".

وتابع "انتظرته يتحمل المسؤولية ويطمئن الجمهور إن الأهلي لديه فريقا جيدا وأن يكن شجاعا فالهزيمة أمام فريق مرشح لبلوغ النهائي واردة".

واستدرك القيعي "لكن ذلك لم يحدث أبدا".

وأكمل القيعي "هذا بالإضافة لأشياء غريبة حدثت في التشكيل فجأة استدعى أفشة للمشاركة بعدما استبعده من لقاء الزمالك كي يندمج بشكل أفضل".

وكان الأهلي خسر من بيراميدز بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس مصر ما أدى إلى إقالة لاسارتي في النهاية.

وعما قاله لاسارتي في المؤتمر الصحفي بأن الأهلي لم يلبي حاجته لضم مهاجم قال القيعي: "لم يطلب منا ذلك أبدا".

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