ميتشو: حديثي لجماهير الزمالك سيكون عن طريق مستوى الفريق

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 23:50

كتب : FilGoal

ميتشو

عبر الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للزمالك عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب الفريق الأبيض مؤكدا على شعوره بتحمل المسؤولية تجاه ذلك.

وقال ميتشو عبر قناة المحور: "تولي تدريب الزمالك مسؤولية كبيرة بالنسبة لي".

وأضاف "سعيد أيضا بثقة مجلس إدارة الزمالك الكبير في إمكانياتي الفنية واختياري لتدريب الفريق".

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وأكمل "لن أتحدث وكلامي سيكون في الملعب عن طريق أداء الزمالك في المباريات ومستوى الفريق".

ووقع ميتشو قبل ساعات على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم واحد.

وتواجد ميتشو مساء يوم الاثنين في مقر نادي الزمالك، ليوقع بشكل رسمي على عقود تدريبه للفارس الأبيض لمدة موسم.

واصطحب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، ميتشو لملعب تدريبات الفريق، قبل أن يصافح المدرب لاعبي الفريق الأول.

وانضم أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني الجديد لـ الزمالك.

ومن المنتظر أن يتولى أحمد عبد الرؤوف منصب المدرب المساعد، وعبد العزيز منصب المدرب.

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