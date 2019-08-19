رئيس الزمالك: الأهلي حاول التعاقد مع ميتشو

الإثنين، 19 أغسطس 2019 - 23:38

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك

زعم رئيس مجلس إدارة رئيس الزمالك أن الأهلي حاول التعاقد مع الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني الحالي للأبيض.

ووقع ميتشو قبل ساعات على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم واحد.

وقال رئيس الزمالك في فيديو مصور عبر قناة المحور: "الأهلي حاول في الأيام السابقة التفاوض مع ميتشو لإقناعه بتدريب الفريق الأحمر".

أخبار متعلقة

تحت أعين ميتشو.. الزمالك يفوز على جينيس برباعية وديا عامر حسين لـ في الجول: تأجيل لقاء الزمالك في إفريقيا بسبب الأهلي ميتشو يوقع على عقود تدريبه لـ الزمالك لمدة موسم.. وثنائي مصري في جهازه

وأضاف "لكن ميتشو رفض مفاوضات الأهلي لأنه يحترم اتفاقه معنا".

وتواجد ميتشو مساء يوم الاثنين في مقر نادي الزمالك، ليوقع بشكل رسمي على عقود تدريبه للفارس الأبيض لمدة موسم.

واصطحب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك، ميتشو لملعب تدريبات الفريق، قبل أن يصافح المدرب لاعبي الفريق الأول.

وانضم أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني الجديد لـ الزمالك.

ومن المنتظر أن يتولى أحمد عبد الرؤوف منصب المدرب المساعد، وعبد العزيز منصب المدرب.

وكان الأهلي أعلن أمس الأحد إقالة الأوروجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق، ولا يزال النادي حاليا في مرحلة دراسة بعض ملفات المدربين الأجانب لاختيار المدرب الجديد للقلعة الحمراء.

اقرأ أيضا:

عامر حسين لـ في الجول: تأجيل لقاء الزمالك في إفريقيا بسبب الأهلي

ميتشو يوقع على عقود تدريبه لـ الزمالك لمدة موسم.. وثنائي مصري في جهازه

رسميا - الأهلي يعلن إعارة ناصر ماهر لـ سموحة

صلاح يوضح سبب دعمه لـ عمرو وردة: التحرش بحاجة للعلاج

رسميا – المقاصة يضم عمرو مرعي من بيراميدز

يوفنتوس يعلن إصابة ساري بالتهاب رئوي

الزمالك الأهلي ميتشو

نرشح لكم

أخر الأخبار

الإسماعيلي يفوز على الحدود بهدف مدبولي.. و4 وديات مقبلة 28 دقيقة | مصر
كرة يد - هداف مونديال اليد يرتدي الأبيض.. الزمالك يضم حسن وليد قداح 28 دقيقة | رياضات أخرى
سولشاير: راض عن الأداء أمام ولفرهامبتون.. وما حدث من بوجبا ليس مشكلة 35 دقيقة | أوروبا
راشفورد: لا توجد أزمة مع بوجبا.. أراد تسديد ركلة الجزاء فتركت له الكرة 58 دقيقة | أوروبا
القيعي: ألوم على لاسارتي في شيء واحد.. ما فعله لا يحدث مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
شوبير يُفجرها: تغريدة صلاح عن وردة كانت بالاتفاق مع أبو ريدة.. وهل اكتشف الآن حاجته للعلاج ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

قد ينال إعجابك