مدير أرسنال يكشف: كيف ضم 6 لاعبين في الصيف بـ45 مليون إسترليني

ما الدافع الذي حرك أرسنال لعقد صفقاته الـ6 خلال السوق الصيفية، مع العلم أن كافة التقارير قالت إن النادي لديه 45 مليون جنيه إسترليني لصرفها خلال تلك النافذة، لكنه صرف ما يقرب من 140 مليون جنيه إسترليني.

ديفيد أورنسيتن صحفي "بي بي سي" أجرى حوارا مطولا مع جوش كرونكي مدير نادي أرسنال وابن ستان كرونكي مالك النادي حول سوق الانتقالات الصيفية التي أجراها الفريق وطموح النادي وانتقادات الجماهير.

كلمات قد ترغب جماهير أرسنال في معرفتها وأخرى لطمأنتها، مع رسالة من ملاك النادي لهم تطالبهم بأصعب شيء ممكن في عالم كرة القدم الحديثة.. "الصبر".

FilGoal.com ينقل لكم نص الحوار بالكامل الذي أجراه جوش كرونكي مع بي بي سي.

بداية التفكير في نمط سوق الانتقالات الجاري

"في الشوط الثاني من مباراة تشيلسي في باكو، فهمنا الوضع الذي كنا عليه وحتى أهدافنا في السوق، دخلنا الصيف بطريقة كنا مستعدين لها، اضطررنا للتفكير في إستراتيجيتنا من جديد بناء على تلك الـ45 دقيقة ضد تشيلسي".

"علمنا أننا لن نشارك في دوري الأبطال وما نوعية المواهب التي يجب أن نضمها، كنت مع فيناي فينكاتشام المدير الإداري وراؤول سانليهي رئيس قسم كرة القدم خلال رحلة العودة من باكو اجتمعنا على الطائرة ثم تواصل الاجتماع طيلة اليوم التالي، بوجود اوناي إيمري".

"رسالتي الرئيسية لهم كانت لنكن أقوياء ونجد ما هو متاح لنا".

"ثم اتجهوا إلى السوق وخلال مصادرهم وفريقنا الرائع في الكواليس كنا قادرين على إيجاد لاعبين موهوبين كانوا متشوقين للعب لنادي أرسنال".

أورنستن هنا قاطع الحوار، وقال إنه علم أن عدم تأهل أرسنال لدوري الأبطال جعل ميزانية سوق الانتقالات الصيفية تقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني، بجانب أي أموال قد تأتي إضافية من العوائد أو بيع اللاعبين.

لكن النادي رغم ذلك ضم كل من جابرييل مارتينلي وداني سيبايوس وويليام صليبا ونيكولاس بيبي وكيران تيرني وديفيد لويز، معظمها صفقات ستدفع على أقساط مستقبلية.

في المقابل رحل عن أرسنال 10 لاعبين، منهم 6 باعهم بأموال و4 رحلوا مجانا، الذين دُفع فيهم أموالا كانوا أليكس إيوبي وكريستيان بيليك ولوران كوسيلني وديفيد أوسبينا وكارل جينكنسون وتاكوما أسانو.

ليتجه السؤال إلى كيف فعلها أرسنال هذا الصيف بهذا القدر من الأموال، وإجابة كرونكي الصغير لم تكن كافية أو أوضحت أي شيء..

"أعتقد أننا عقدنا صفقات قوية للغاية في الصيف، قمنا بدعم مراكز معينة في الملعب لهذا الموسم والمواسم المقبلة، كان لدينا إطار لأعمار اللاعبين الذين نسعى لضمهم، بدون دوري الأبطال لم نكن متأكدين، لكنني شجعت قسم عمليات كرة القدم لدينا أن يكونوا أقوياء، وحينما يطرق أرسنال باب اللاعب فهي طرقة مختلفة للغاية".

"هذا الصيف لم نكن في موقف قوة بعد ما حدث في باكو، أعتقد أننا كنا بعض الحراس المنشقين الذين آمنوا أن آرسنال ما زال لديه هالته الخاصة وهو ما حدث، نحن متشوقون للاستمرار في ذلك وفي المستقبل".

"إنه أمر خاص بالنسبة لنا في أرسنال، لكن آمل أن تتفهم جماهيرنا أن هذا ما نحن عليه".

بالحديث عن الجماهير، فجماهير النادي اللندني كانت تتظاهر معظم الوقت خاصة خلال الموسم الماضي ضد ملاك النادي وبالتحديد عائلة كرونكي، حتى أنها طالبتهم بالرحيل.

"حينما دخلنا إلى سوق الانتقالات علمنا أنه سيكون لدينا الأدوات في مكانها الصحيح والتي ستسمح لنا أن نكون أكثر قوة ولن يعتمد الأمر فقط على المبيعات، الراحلون، قاموا بسحرهم وأنا سعيد لأن لدي فريق العمل المتميز هذا".

"سأقول ذلك إن كنا نتفاعل ونضم صفقات بمبالغ كبيرة تسجل كأغلى صفقات في تاريخ النادي بناء على الرأي العام، لن تذهب بعيدا كنادي إن فعلت ذلك واتبعت الرأي العام، لم نكن رد فعل هذا الصيف كنا الفعل نفسه".

"لقد كان سوء حظ هذا الصيف أن نرى ما حدث من بعض الجماهير، حاولت الإجابة عن بعض مخاوفهم بأفضل ما يمكن من قدراتنا، سوق الانتقالات تتطور، حددنا أهدافنا الرئيسية وعملنا على تلك الصفقات ومع الوقت كنا قادرين على ضمهم".

"آمل أن تكون تلك علامة مشجعة لجماهير أرسنال، اننا حينما نكون في سوق الانتقالات قد لا تعلم أبدا ما نفكر به وستفاجئ ببعض الأسماء التي تظهر".

"بالنسبة ليناير، لا أريد استباق الأمور، علينا أن نقيم بعض الأشياء على المدى القصير ونرى أماكن القصور ثم نتحرك، لذا حينما يأتي يناير سنعود لنكون الفعل مجددا وليس رد الفعل".

"والدي سعيد للغاية، لأننا كانت لدينا فرصة لمقابلة بعض الأوجه الجديدة المنضمة حديثا للنادي خلف الكواليس، وكانت لديه الفرصة ليتواجد معهم شخصية وكان متشوقا للغاية لتواجدهم".

"الجزء الأصعب هو أن تكون صبورا وتتفهم أننا نضع الخطط في مكانها لكي تنجح في الأعوام المقبلة، قمنا بفعل ذلك مع أندية أمريكا الشمالية ونحاول أن نطبق تلك الأنواع والقرارات هنا في أرسنال، أعتقد أن السوق الصيفية الماضية كانت خير مثال على جودة الأشخاص الذين لدينا هنا في الإدارة".

أرسنال مر بمرحلة حيوية في تاريخه الحديث حينما رحل أرسين فينجر عن تدريبه بعد فترة دامت لما يقرب من 26 عاما أو أكثر، كانت تلك حقبة شهدت الكثير من الألقاب والأحزان لكنها طويلة للغاية وحيوية، ليأتي أوناي إيمري من بعده، والمدرب الإسباني في موسمه الثاني، لذا قاد ذلك للسؤال عن:

مستقبل إيمري

"أعتقد أن إيمري يقوم بعمل رائع، قام بعمل ممتاز ويستمر في ذلك، غلق صفحة مثل رحيل أرسين فينجر المدرب الأسطوري والكبير ليس فقط في أرسنال بل في الكرة الأوروبية أمر صعب للغاية، وكناد أعتقد أننا قمنا بفعل ذلك بطريقة جيدة قدر المستطاع".

"عمل أوناي اليومي رائع، إنه في الملعب ويعمل ويشاهد مقاطع الفيديو ويتواصل بكل طاقة والتزامه بعمله رائع، إنه كل ما نحتاجه".

رسالة إلى جماهير أرسنال

"المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دائما هدفنا، لهذا السبب نتحدث عنه بانتظام، بناء على قوة دورينا وهي الأفضل في العالم، إن كنت تنافس على لقب الدوري فأنت ستنافس على الألقاب في كل مكان، سواء كأس الاتحاد أو البطولات الأوروبية، نرغب في المنافسة على كل شيء".

"طموحنا مماثل لطموح جماهيرنا، نرغب في الفوز ونريد الفوز قدر المستطاع دائما، ليس هذا فقط، بل فعله بطريقة ممتعة، أن يشاهدونا نفوز ونحن نلعب بطريقة جيدة تمتعهم وأعتقد أن لدينا مجموعة من اللاعبين قادرة على فعل ذلك".

"لدينا أعلى طموح، في أمريكا الشمالية نحاول الفوز، فريق لوس أنجلوس رامس لعب نهائي السوبر بول العام الماضي، يمكنني تخيل ما يعنيه المشاركة في نهائي دوري الأبطال بعد المشاركة في نهائي الدوري الأوروبي".

"نحن هنا للاستمرار مع الفريق قطعا، ونرغب في بناء علاقات جيدة خارج الملعب لمصلحة الفريق".

"الجماهير يجب أن تتفهم أننا نحاول تحقيق شيء ما، من المهم لهم أن يحاولوا ويفهموا شخصياتنا كأفراد، لأنه في نهاية المطاف نحن مشجعون ونريد الفوز وهو ما يسهل وظيفتنا حينما نقوم بها".

"من المهم لهم أن يعلموا كم الشغف الذي لدينا، حينما قابلت مجموعة من الجماهير في العام الماضي، أخبرتهم أن الثقة تكتسب مع الوقت وأنني سأحب أن يثقوا بي الآن، لكن للأسف يجب أن تظهر تلك الثقة على مدار الأعوام المقبلة، بدأنا في مسارنا وآمل أن نبدأ في اكتساب بعض الثقة كلما زاد العمل".

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