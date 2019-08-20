الإسماعيلي يفوز على الحدود بهدف مدبولي.. و4 وديات مقبلة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 00:41

كتب : ياسر الشريف

مدبولي - الإسماعيلي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الإسماعيلي

انتصر فريق الإسماعيلي على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد.

هدف فوز الإسماعيلي جاء من ركلة ثابتة سجلها أحمد مدبولي الوافد الجديد للدراويش قادما من الزمالك.

وتعد ودية حرس الحدود هي الودية الثالثة لـ الزمالك خلال معسكره في مدينة السادسة من أكتوبر تحضيرا لمواجهة أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية.

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وشهدت المباراة مشاركة محمد حمدي زكي الوافد الجديد قادما من سموحة.

ومن المنتظر أن يخوض الإسماعيلي لـ 4 مباريات ودية عقب معسكره في أكتوبر.

ويلعب الإسماعيلي أمام المصري في الـ 29 من شهر أغسطس، والمريخ البورسعيدي في الـ 30 من نفس الشهر، ثم أمام المعادي في الثالث من سبتمبر وأمام أسوان يوم 5 سبتمبر.

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