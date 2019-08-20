سولشاير: راض عن الأداء أمام ولفرهامبتون.. وما حدث من بوجبا ليس مشكلة

أعرب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد رضاه عن أداء فريقه أمام ولفرهامبتون رغم التعادل.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون إيجابيا اليوم الاثنين بهدف لمثله في ملعب مولينكس في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير عقب المباراة: "راض عن الأداء لقد تعلم كل اللاعبين في الملعب اليوم أحيانا تسرعنا ولكن رأيت منهم رغبة في التحسن والتعلم".

وواصل "سيطرنا على الشوط الأول وفي الشوط الثاني وبالتحديد في أول 15 دقيقة عانينا قليلا بسبب مشاركة أداما تراوري".

أما عن تسديد بول بوجبا ركلة الجزاء التي أتيحت له بدلا من ماركوس راشفورد قبل أن يهدرها اللاعب الفرنسي قال سولشاير: "أحيانا يشعر اللاعب بثقة كبيرة في تنفيذ ركلة الجزاء سجل بول الكثير من قبل لنا واليوم تصدى لها حارس ولفرهامبتون بشكل جيد".

وأضاف المدرب النرويجي "عينا راشفورد وبوجبا لتسديد ركلات الجزاء والأمر متروك لهما وهما من يقرران على أرض الملعب".

وبسؤاله عن موقف أليكسيس سانشيز من الانتقال إلى إنتر ميلان أتم سولشاير حديثه "ليس لدي أي أخبار لأعلن عنها وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة ولكن في الوقت الحالي هو لاعبا في فريقنا".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن سانشيز أصبح قريبا من الانتقال إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة.

وحصد يونايتد أربع نقاط من أول مباراتين له في الدوري إثر الفوز على تشيلسي والتعادل مع ولفرهامبتون.

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