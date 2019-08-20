راشفورد: لا توجد أزمة مع بوجبا.. أراد تسديد ركلة الجزاء فتركت له الكرة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 - 00:11

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - ولفرهامبتون

شدد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على عدم وجود أي أزمة مع زميله في الفريق بول بوجبا بعد إهدار الأخير لركلة جزاء أمام ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعادل مانشستر يونايتد خارج ملعبه مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال راشفورد عقب المباراة في تصريحات نقلتها قناة سكاي سبورتس: "لا توجد أي مشكلة مع بوجبا".

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وأضاف "بكل بساطة الأمر أن بوجبا أراد تسديد ركلة الجزاء لذلك تركت لهم الكرة".

وأتم تصريحاته "الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة لنا".

وأهدر النجم الفرنسي بول بوجبا ركلة جزاء عندما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريقه بهدف بعدما أصر على تسديد الركلة عندما تقدم راشفورد لتنفيذها.

وسجل راشفورد ركلة جزاء في المباراة السابقة لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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