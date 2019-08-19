بالفيديو - الأجمل في البريميرليج؟ رائعة نيفيز تهز شباك يونايتد

هل سجل ولفرهامبتون أجمل هدف في الدوري الإنجليزي حتى الآن؟ هذا ما سوف نشاهده معا.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

ونجح ولفرهامبتون في تسجيل هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد بطريقة أكثر من رائعة وتصويبة متقنة من روبن نيفيز.

ولفرهامبتون حصل على ركلة ركنية في الدقيقة 55 لعبت بشكل سريع لتصل الكرة إلى روبن نيفيز الذي يقف على حدود منطقة الجزاء.

ليستلم صانع الألعاب الكرة ويسدد بالقدم اليمنى على يسار دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الذي لم يستطع التصدي لها.

وعاد حكم المباراة إلى الإعادة بالفيديو VAR ليتأكد من صحة الهدف وعدم وجود تسلل على ولفرهامبتون في تنفيذ الركلة الركنية، وبالفعل أكد الحكم على صحة الهدف.

الهدف هو رقم 13 لصانع الألعاب نيفيز مع ولفرهامبتون، منهم 10 أهداف له بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

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