صدمة جديدة.. برشلونة يعلن غياب ديمبيلي 5 أسابيع للإصابة

في ضربة موجعة جديدة، أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب جناحه عثمان ديمبيلي لمدة 5 أسابيع بسبب الإصابة.

وكشف برشلونة في بيانه الرسمي معاناة ديمبيلي بإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

إصابة ديمبيلي هي الإصابة الثالثة في الخط الهجومي لـ برشلونة بعد لويس سواريز وليونيل ميسي.

وخرج سواريز أمام أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الإسباني مصابا، قبل أن يُعلن النادي الكتالوني إصابته في ربلة الساق اليمنى، مع احتمالية غيابه لثلاثة أسابيع.

قبل سواريز، تعرض ليونيل ميسي لإصابة في عضلة الساق اليُمنى وغاب عن جولة الفريق الاستعدادية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انطلاق الموسم.

صحيفة (سبورت) الكتالونية أشارت في وقت سابق إلى احتمالية امتداد غياب ميسي للجولة الثانية في الدوري الإسباني.

الآن أُصيب ديمبيلي مع سواريز وميسي ومع رحيل فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ، أصبح إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في ورطة كبيرة.

ويملك فالفيردي في قائمة برشلونة الآن ثنائي هجومي فقط وهو أنطوان جريزمان والشاب كارليس بيريز، مع خيار رافينيا والشاب الأخر كارليس ألينيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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