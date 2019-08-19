لويز يوضح سبب انضمامه إلى أرسنال بعد محادثة مع لامبارد

قال ديفيد لويز مدافع أرسنال إن طموحه كان السبب الرئيسي وراء انضمامه للمدفعجية قادما من تشيلسي خلال السوق الصيفية المنصرمة، موضحا أنه تحدث بكل صدق مع فرانك لامبارد مدرب الزرق.

وصرح المدافع البرازيلي صاحب الـ32 عاما لشبكة "سكاي" قائلا: "أنا شخص طموح ولهذا السبب انضممت إلى أرسنال".

وأضاف "كان بإمكاني الاختيار بالاستمرار في مكاني والحصول على الأموال وأن أكون متقبلا لكل هذا، لكنني أحب التحدي الجديد وتجربة الأشياء الجديدة في حياتي".

وواصل "هذا ما يمنحني الأكسجين والدافع، وكذلك الاستمتاع باللحظة الحالية من حياتي، يوما ما كرة القدم ستنتهي وسيكون عليك تجربة أشياء جديدة وتتطور كل يوم ويوما ما سأفتقر لكرة القدم".

وأكمل "أحاول أن أكون صادقا مع قلبي في البداية بالطريقة التي أجرب بها الأشياء الجديدة، الجميع يعلم أنني كنت سعيدا في تشيلسي وفزت بالكثير من الألقاب هناك".

وتابع "تحدثت بكل صدق مع لامبارد وكانت لديه خططا مختلفة ومشاريع أخرى للعام الجاري، لذا كانت أفضل طريقة لاحترام النادي هي محاولة تجربة تحد جديد، ومنح لامبارد الفرصة للقيام بعمله".

وأردف "في الحياة عليك أن تؤمن، إن لم تجرب الأشياء الجديدة فلن تعلم أبدا إن كان بإمكانك أن تفعل أي شيء أم لا".

وأتم "الأمر منوط بالفريٌ، الفريق سيحلم بالمزيد، والفريق سيستعد بشكل أفضل، افهم اللعبة وهذا كل ما يتطلبه الأمر".

وانضم لويز إلى أرسنال قادما من تشيلسي في آخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية للعام الجاري بمبلغ 8.7 مليون يورو.

وشارك الدولي البرازيلي مع أرسنال خلال الموسم الجاري في مباراة وحيدة ضد بيرنلي والتي فاز بها فريقه بنتيجة 2-1، فيما تواجد في افتتاحية الدوري ضد نيوكاسل على مقاعد البدلاء.

ويستعد أرسنال لمواجهة ليفربول يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري على ملعب أنفيلد.

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