خاص مصدر في الأهلي لـ في الجول: الخطيب يبدأ مناقشة ملف المدرب الجديد والإعلان قد يكون نهاية الشهر

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 19:46

كتب : وليد الحسيني

العامري فاروق - محمود الخطيب - الأهلي

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي عن أن محمود الخطيب رئيس النادي سيبدأ في مناقشة ملف المدير الفني الجديد مع لجنة التخطيط بعد إقالة مارتين لاسارتي.

وقال مصدر من إدارة الأهلي لـFilGoal.com: "رئيس النادي هو المفوض من مجلس الإدارة لإدارة شؤون الكرة، وبالتالي سيجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة ملف المدير الفني الجديد".

وتابع "لدينا متسع من الوقت لدراسة السير الذاتية للمدربين المعروضين علينا، وقد نحسم هذا الملف بنهاية الشهر الجاري".

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ثم أتم "نُفضل ألا المدير الفني الجديد عمل في مصر من قبل".

ووجه الأهلي الشكر للاسارتي ومعاونيه الأجانب "على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية"، وفقا لبيان النادي الرسمي.

وقررت لجنة التخطيط تكليف محمد يوسف بمسؤولية قيادة الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوج الأهلي تحت بطولته بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه، ولكنه ودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد ماميلودي صن داونز في ربع النهائي.

وودع الأهلي اليوم السبت كأس مصر من دور الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.

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