انتهى ملف مدرب الزمالك.. ميتشو مديرا فنيا للفارس الأبيض

الآن يمكننا غلق ملف مدرب الزمالك الجديد. كل شيء تم وأصبح الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" مديرا فنيا جديدا للفارس الأبيض.

ميتشو وصل إلى القاهرة صباح يوم الأحد، قبل أن يجتمع مع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في منزل الأخير في الساعات الأولى من يوم الاثنين ويوقع على عقود تدريبه للفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخرج رئيس نادي الزمالك في بث مباشر على قناة المحور وبجانبه ميتشو في الساعات الأولى من يوم الاثنين ليعلن إتمام التعاقد مع المدرب الجديد، ويُصرح "ميتشو كان الخيار رقم 1 بالنسبة لـ الزمالك".

وأضاف "كنا نرغب في التعاقد مع ميتشو منذ عامين عندما ترك منتخب أوغندا، ولكنه اعتذر وقتها عن عدم تدريب الزمالك".

وواصل "ميتشو كان الخيار الأول بالنسبة لنا ونجحنا في التعاقد معه وأُرحب به بشدة في الزمالك وأتمنى له كل التوفيق".

وتابع "هو مدرب رائع وحقق الألقاب مع كل فريق دربه ويعرف الزمالك وبطولاته ولاعبيه للغاية. هو مدرب على أعلى مستوى وأبارك لجماهير الزمالك".

وأشار في حديثه مع ميتشو إلى "أي طلب ستطلبه سيتم تنفيذه مباشرة من أمير مرتضى منصور، ومعك كل دعم مجلس الإدارة".

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

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