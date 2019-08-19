كان حارسا أسطوريا لمنتخب مصر لاعبا، وحصد لقبكأس العالم للشباب، والآن كمدرب يبدأ حمادة الروبي مسيرته بأفضل إنجاز بتاريخ كرة اليد المصرية. كأس العالم للناشئين.

الإنجازات في كرة اليد المصرية دائما مرتطبة بحمادة الروبي، والآن حمادة الروبي اسم ضمن كتيبة رائعة، توجت مصر بلقب كأس العالم تحت 19 عاما في مقدونيا.

وأجري FilGoal.com حوارا مع حمادة الروبي أسطورة الكرة المصري ومدرب حراس منتخب الناشئين عقب البطولة، تحدث فيه عن الإنجاز العظيمة لليد المصرية، وعن المكافأة الضعيفة بعد التتويج.

























وجاء الحوار كالتالي:

-أولا وبعد المباركة على البطولة الغالية لكن ما سر الطفرة العظيمة في نتائج كرة اليد مؤخرا؟

"السر في منظومة كرة اليد، المتمثلة في اتحاد كرة اليد والأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة".

"أغلقوا الباب على أنفسهم، وكل منهم يقوم بما عليه من عمل، ولا يتعدى أحدا منهم على عمل الآخر".

-وهل توقعتم الوصول لهذه الرحلة والفوز باللقب قبل البطولة؟

"لا، بطبيعة الحال لم نكن نتوقع هذا الأمر لأن اللاعبون لم يحصلوا على فترة إعداد قوية أو منافسات كبيرة يمكنها أن تقودنا لتلك المرحلة".

"الاتحاد المصري لكرة اليد صرف مبلغا كبيرا على إعداد فريق مواليد 1998 ولعبوا 25 مباراة دولية، أمام نحن فلم نلعب أي مباراة".

-كنت حارسا عظيما في كرة اليد المصري والآن كمدرب تقود عبد الرحمن حُميد لجائزة أفضل حارس في بطولة العالم، فهل يمكن لحميد أن يصبح الروبي الجديد؟

"عبد الرحمن حُميد حارس رائع وأتوقع أن يكون ضمن أفضل حراس مصر في اليد تاريخيا خلال سنتين فقط من الآن".

"لكن بشرط واحد. أن يتعامل مع موهبته بشكل احترافي ولا يقصر في حق نفسه".

مصر تستضيف كأس العالم للرجال عام 2021 وهي تملك الآن ثلاثة أجيال مميزة يمكنهم صناعة فريقا قويا.

-ومن تتوقع من هؤلاء اللاعبين أن يتواجد رفقة المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم للرجال 2021.

"أتوقع أن يتواجد عبد الرحمن حُميد، وأحمد هشان دودو –أفضل لاعب في البطولة-، وحسن وليد قداح –هداف البطولة- رفقة المنتخب بإذن الله".

أخيرا.. سمعنا أن المكافأة 1500 جنيه فقط لكل لاعب فما تعليقك على الأمر؟

"اللاعبون حصلوا خلال البطولة على 1500 دولار بالفعل لكل لاعب. بواقع 100 دولار عن التأهل لدور الـ16، ثم 200 ألف دولار للتأهل لربع النهائي، و300 دولار للتأهل لنصف النهائي، ثم 400 دولار مكافأة الوصول للنهائي، وأخيرا 500 دولار مكافأة إحراز اللقب".

"تلك هي لائحة الاتحاد المصري لكرة اليد الذي تحمل تلك المكافأة من خزينته الخاصة، ولكن بالتأكيد سيكون لوزارة الشباب والرياضة دورا مختلفا لتكريم اللاعبين ماديا ومعنويا".

"وفي النهاية نحن نتفهم ضعف موارد الاتحاد المصري لكرة اليد ونقدر ذلك".

وتوج منتخب مصر بكأس العالم للناشئين تحت 19 عاما لأول مرة في تاريخ مصر عن هذه الفئة العمرية.

.@EHF_eg 🇪🇬, we give you permission to play this short movie in your handball museum. Congratulations, world champions! 🥇 #NorthMacedonia2019



"My award doesn't matter, the most important is that we took the World Cup!" said the World Championship MVP Ahmed Hesham Elsayed pic.twitter.com/AGiB3w1zoy — IHF (@ihf_info) August 18, 2019

اقرأ أيضا:

رسميا - إقالة لاسارتي

لجنة التخطيط تناقش "أخطاء التحكيم الفجة" التي عانى منها الأهلي طوال الموسم

مصدر باتحاد الكرة عن موقف رمضان والسولية ضد الزمالك: الإنذارات تسقط مع بداية القيد

لاسارتي والأهلي.. لقب وانفجار معلول وهزيمة تاريخية وعقدة بيراميدز

تقرير تركي: فينيرباهتشة يفاوض أرسنال للتعاقد مع النني