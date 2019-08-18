يتمسك مارتين لاسارتي المدير الفني المقال من الأهلي بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده كاملة.

وعلم FilGoal.com أن لاسارتي يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده كاملة، وهي راتب شهرين وتقدر بـ240 ألف دولار.

ويرفض لاسارتي مفاوضات الأهلي من أجل تقليل المبلغ.

وتواصل FilGoal.com مع كريستيان إيميلي وكيل لاسارتي، لسؤاله عن المفاوضات مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي.

وأجاب إيميلي "سأحضر إلى القاهرة غدا من أجل مناقشة الأمر".

ووجه الأهلي الشكر للاسارتي ومعاونيه الأجانب "على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية"، وفقا لبيان النادي الرسمي.

وقررت لجنة التخطيط تكليف محمد يوسف بمسؤولية قيادة الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوج الأهلي تحت بطولته بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه، ولكنه ودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد ماميلودي صن داونز في ربع النهائي.

وودع الأهلي اليوم السبت كأس مصر من دور الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.

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