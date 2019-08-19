اتحاد العاصمة الجزائري يعلن في بيان رسمي احتمالية انسحابه من دوري أبطال إفريقيا

أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا رسميا كشف من خلاله مروره بأزمة اقتصادية كبيرة قد تجعله ينسحب من دوري أبطال إفريقيا.

اتحاد العاصمة الجزائري انتصر خارج أرضه أمام سونيداب من النيجر 2-0 في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، ولكن الفريق الجزائري قد ينسحب من البطولة.

ويعاني اتحاد العاصمة من أزمة مالية كبيرة منذ القبض على مالكه علي حداد في قضية فساد مالي، ليتقرر تجميد الحسابات البنكية للفريق.

الأزمة المالية كادت تجعل فريق اتحاد العاصمة لا يُسافر إلى النيجر لمواجهة سونيداب، لولا حل الأزمة في النهاية ولكن "إذا لم تتحسن حالة اتحاد الجزائر فهذه الوضعية قد تجعل الفريق ينسحب من دوري أبطال إفريقيا في حالة التأهل للدور المقبل"، وفقا لبيان رسمي من الفريق الجزائري.

وأشار النادي في بيانه إلى "الخطوات التي اتخذتها الإدارة ومحامي النادي لم تسفر عن أي جديد حتى الآن، ولكننا سنواصل إجراءاتنا القانونية لتحرير النادي من هذا الموقف المأساوي".

وطالب النادي من "جميع أسرة اتحاد العاصمة أن تتحد بأكملها بدلا من أن تنقسم في هذه اللحظات الحساسة التي يمر بها النادي، فبعض مما يسمون أنفسهم "مقربون من النادي" يجدون الفرصة لإطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة تضر النادي بدلا من تقديم الدعم ولو معنويا كما يفعله البعض".

وسافرت بعثة فريق اتحاد العاصمة إلى مدينة قسنطينة لمواجهة شباب قسنطينة في الدوري الجزائري، وهو ما جعل البعض يتساءل عن كيفية السفر، ولكن النادي أوضح كيفية حدوث ذلك.

وأوضح النادي في بيانه "لكل من يتساءل كيف تمكن الفريق من السفر إلى قسنطينة رغم الأزمة الاقتصادية، فهذا حدث بفضل تسجيلات بطاقات الاشتراك من قبل أنصار النادي الأوفياء، مما جعل الإدارة تتمكن من دفع ثمن هذه الرحلة وكذلك نفقات أخرى لاحتياجات يومية للنادي".

وتوج اتحاد العاصمة بلقب الدوري الجزائري الموسم الماضي للمرة الثامنة في تاريخه، بينما أفضل إنجاز حققه الفريق في دوري أبطال إفريقيا كان الوصول لنهائي نسخة 2015 ولكنه خسر اللقب أمام مازيمبي.

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