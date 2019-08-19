سبورتنج عن أزمة "صفقة السلة الأغلى": قررنا انتقال أمين للعرض الأعلى.. وهذا دور عامر حسين

أصدر نادي سبورتنج السكندري بيانا خاصا بأزمة إيهاب أمين لاعب فريق السلة بالنادي المنتقل إلى الأهلي، أعلن فيه قراره بانتقال اللاعب للعرض الأعلى ماديا بما يتوافق مع رغبة اللاعب.

وقال بيان النادي: "نظرا لما أثير عن انتقال لاعب كرة سلة إيهاب محمد محمد أمين للنادي الأهلي، فقد اجتمع مجلس إدارة النادي بجلسته الطارئة بتاريخ 18 أغسطس2018 و فقد تبين للسادة أعضاء مجلس إدارة بعد المناقشة أن قرار انتقال اللاعب للنادي الأهلي قد تم بناء على قرار منفرد من رئيس مجلس إدارة النادي (أحمد وردة) دون الرجوع لمجلس الإدارة النادي بأكمله والسيد عضو مجلس الإدارة النادي المفوض من قبل المجلس لشؤون كرة السلة".

وأضاف "وبناء على ما تقدم فقد أتضح أن السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة النادي قد فوض السيد عامر حسين رئيس اللجنة الرياضية في إتمام عملية انتقال اللاعب للنادي الأهلي وقد قرر مجلس إدارة النادي بناء على ما تقدم بعد استدعاء اللاعب برفقة أسرته وعدم رغبته في تمثيل النادي مستقبلا، انتقال اللاعب للنادي صاحب الأعلى مقابل مادي نظير للاستغناء عنه والحصول على خدماته وبما يتوافق مع رغبة اللاعب وإتمام عملية الانتقال وفقا للإجراءات الواجبة الإتباع بخصوص هذا الشأن بما يتفق مع الوائح المتبعة بالاتحاد المصري لكرة السلة بخصوص هذا الشأن".

انتقل إيهاب أمين لاعب نادي سبورتنج لكرة السلة إلى النادي الأهلي في صفقة تكلفت مليوني و750 ألف جنيه -أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية- ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي فقط.

وبعد ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض سبورتنج لعرض أكبر من الزمالك وتفضيل العرض الأهلاوي الأقل، تواصل FilGoal.com مع النادي السكندري لمعرفة الحقيقة وهل تدخل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ورئيس اللجنة الرياضية في النادي بالفعل لتحويل الصفقة إلى الأهلي؟ (طالع التفاصيل من هنا)

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