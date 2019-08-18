رئيس اتحاد كرة اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بعد التتويج بكأس العالم

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 22:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر أبطال العالم للناشئين

لا يملك الاتحاد المصري لكرة اليد الإمكانيات التي تجعله يوفر مكافآت كبيرة لمنتخب مصر لكرة اليد المتوج بكأس العالم للناشئين، حسبما صرح هشام نصر رئيس الاتحاد.

منتخب مصر لكرة اليد حقق الإنتاج ورفع لقب كأس العالم للناشئين بعد الفوز على ألمانيا في النهائي. (طالع التفاصيل)

وأجاب هشام نصر رئيس اتحاد اليد على سؤال (هل بالفعل سيتم مكافأة كل لاعب للمنتخب بمبلغ 1500 جنيه فقط؟) قائلا: "لم أكن أُفضل الحديث عن هذا الأمر ولكن تلك هي إمكانيات الاتحاد".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة MBC مصر "مكافأة 1500 جنيه لكل لاعب لأننا كاتحاد مصري لا نمتلك الإمكانيات لتوفير مكافآت كبيرة، هذا هو قدرنا للأسف".

وواصل "سيكون هناك مكافأة أكبر من ذلك من وزارة الشباب والرياضية".

وعن مكافأة الـ 1500 جنيه، أشار رئيس اتحاد اليد "لا يوجد لائحة مكافآت في اتحاد اليد. نحن كمجلس إدارة نتخذ القرارات بالإمكانيات المتاحة ويجب علينا الحصول على موافقة الجهة الإدارية لتوفير الأموال".

وأردف "نحن نعتمد تماما على الدولة وعلى وزارة الرياضية في الدعم وأشكرهما بشدة على ذلك".

وأتم حديثه قائلا: "منتخب شباب كرة اليد الذي حصل على المركز الثالث، لم يحصل على مكافآت حتى الآن".

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