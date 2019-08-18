رسميا – إقالة لاسارتي

الأحد، 18 أغسطس 2019 - 17:13

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

لاسارتي - محمود الخطيب - الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة مارتين لاسارتي من منصبه كمدير فني للفريق وذلك بعد وداع كأس مصر، مع تعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتمع مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة طه إسماعيل، ليقرر توجيه الشكر لـ مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق.

الأهلي وجه الشكر للاسارتي ومعاونيه الأجانب "على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية"، وفقا لبيان النادي الرسمي.

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وقررت لجنة التخطيط تكليف محمد يوسف بمسؤولية قيادة الأهلي بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

قرار لجنة التخطيط في الأهلي جاء بعدما دعا محمود الخطيب لاجتماع ظهر اليوم "لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليا ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية والتي لم تتطرق إليها في حينها حفاظا على استقرار الفريق وانتظارا لنهاية الموسم، ليكون التقييم شاملا وصحيحا"، وفقا للبيان.

وتولى لاسارتي قيادة الأهلي في يناير الماضي، ولعب الفريق الأحمر تحت قيادته 31 مباراة.

وتوج الأهلي تحت بطولته بالدوري للمرة الـ41 في تاريخه، ولكنه ودع دوري أبطال إفريقيا بخسارة كبيرة على يد ماميلودي صن داونز في ربع النهائي.

وودع الأهلي اليوم السبت كأس مصر من دور الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتي.

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